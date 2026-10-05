Capcom prépare REX, un moteur de jeu pensé pour travailler avec l’IA

Capcom veut faire de l’intelligence artificielle un accélérateur de production sans confier directement à l’IA la création de ses jeux. Lors de sa conférence technique RE:2026, l’éditeur japonais a détaillé REX, l’évolution de son moteur maison RE Engine, avec l’ambition affichée de bâtir un véritable « moteur de jeu de la génération IA ».

L’IA pour réduire des temps de développement toujours plus longs

Lancé avec Resident Evil 7 en 2017, RE Engine équipe désormais plus de 27 productions et est utilisé par plus de 2 000 développeurs chez Capcom. La croissance spectaculaire de la taille des jeux, des assets et des équipes finit cependant par ralentir certaines étapes de production.

REX ne remplacera pas brutalement le moteur actuel. Capcom préfère lui ajouter progressivement de nouveaux composants destinés à accélérer la manipulation des données, l’interface des outils, les tests ou encore l’analyse des erreurs. Cette infrastructure servira notamment aux futurs titres après des productions comme Resident Evil Requiem ou Onimusha: Way of the Sword.

Une IA capable de comprendre le code et de tester les jeux

Capcom veut surtout uniformiser ses systèmes afin qu’ils soient plus facilement interprétables par les modèles d’IA. À terme, ceux-ci pourraient comprendre et générer certaines portions de code, automatiser des tests et détecter des bugs.

L’éditeur distingue cette automatisation des workflows de l’utilisation d’éléments générés directement dans les jeux. Capcom avait déjà indiqué envisager l’IA pour les graphismes, le son et la programmation, tout en restant prudent sur les questions de droit d’auteur et de sécurité des données.

Une tendance qui gagne toute l’industrie

Le choix de Capcom – qui fera certainement beaucoup parler – n’est pas isolé. Epic Games prépare également une intégration poussée de l’IA dans Unreal Engine 6, tandis que PlayStation et Bandai Namco testent de leur côté des technologies similaires.

Avec REX, Capcom ne cherche donc pas (à priori) à remplacer ses créateurs, mais à supprimer une partie des tâches techniques les plus lourdes. L’enjeu sera désormais de vérifier si ce gain de productivité peut réellement raccourcir le développement de jeux toujours plus complexes… et ne traduira pas in fine par des suppressions de postes.