TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo Capcom prépare REX, un moteur de jeu pensé pour travailler avec l’IA
Jeux vidéo

Capcom prépare REX, un moteur de jeu pensé pour travailler avec l’IA

3 min.
5 Oct. 2026 • 14:10
0

Capcom veut faire de l’intelligence artificielle un accélérateur de production sans confier directement à l’IA la création de ses jeux. Lors de sa conférence technique RE:2026, l’éditeur japonais a détaillé REX, l’évolution de son moteur maison RE Engine, avec l’ambition affichée de bâtir un véritable « moteur de jeu de la génération IA ».

L’IA pour réduire des temps de développement toujours plus longs

Lancé avec Resident Evil 7 en 2017, RE Engine équipe désormais plus de 27 productions et est utilisé par plus de 2 000 développeurs chez Capcom. La croissance spectaculaire de la taille des jeux, des assets et des équipes finit cependant par ralentir certaines étapes de production.

Capcom

REX ne remplacera pas brutalement le moteur actuel. Capcom préfère lui ajouter progressivement de nouveaux composants destinés à accélérer la manipulation des données, l’interface des outils, les tests ou encore l’analyse des erreurs. Cette infrastructure servira notamment aux futurs titres après des productions comme Resident Evil Requiem ou Onimusha: Way of the Sword.

Une IA capable de comprendre le code et de tester les jeux

Capcom veut surtout uniformiser ses systèmes afin qu’ils soient plus facilement interprétables par les modèles d’IA. À terme, ceux-ci pourraient comprendre et générer certaines portions de code, automatiser des tests et détecter des bugs.

L’éditeur distingue cette automatisation des workflows de l’utilisation d’éléments générés directement dans les jeux. Capcom avait déjà indiqué envisager l’IA pour les graphismes, le son et la programmation, tout en restant prudent sur les questions de droit d’auteur et de sécurité des données.

Une tendance qui gagne toute l’industrie

Le choix de Capcom – qui fera certainement beaucoup parler – n’est pas isolé. Epic Games prépare également une intégration poussée de l’IA dans Unreal Engine 6, tandis que PlayStation et Bandai Namco testent de leur côté des technologies similaires.

Avec REX, Capcom ne cherche donc pas (à priori) à remplacer ses créateurs, mais à supprimer une partie des tâches techniques les plus lourdes. L’enjeu sera désormais de vérifier si ce gain de productivité peut réellement raccourcir le développement de jeux toujours plus complexes… et ne traduira pas in fine par des suppressions de postes.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

RuneScape 4 Jeux vidéo

RuneScape 4 officialisé : Jagex prépare un nouveau MMORPG sous Unreal Engine

Kena Jeux vidéo

Kena: Scars of Kosmora : la sortie glisse à 2027 et son île se dévoile

The House of the Dead VR Jeux vidéo

The House of the Dead: Reawakened : Sega transforme son jeu d’arcade culte en attraction VR

PlayStation 5 PS5 Couchee et Manette DualSense Jeux vidéo

La PS5 ajoute l’upscaling par IA pour les jeux avec QSSR

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Carrefour

Carrefour Mobile est de retour et dévoile ses forfaits

5 Oct. 2026 • 19:15
0 Mobiles / Tablettes

Après avoir abandonné l’aventure il y a quelques années, Carrefour Mobile fait son retour en France et propose plusieurs...

RuneScape 4

RuneScape 4 officialisé : Jagex prépare un nouveau MMORPG sous Unreal Engine

5 Oct. 2026 • 18:41
0 Jeux vidéo

Jagex profite des 25 ans de RuneScape pour ouvrir un nouveau chapitre majeur. Lors du RuneFest 2026 organisé devant plus de 6 000 fans à...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 5 octobre

5 Oct. 2026 • 18:01
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Google Gemini Logo

Google Gemini va limiter son offre gratuite et l’accès aux modèles IA

5 Oct. 2026 • 17:56
0 Internet

Google va restreindre l’accès à ses modèles Gemini pour les utilisateurs sans abonnement dès le 9 octobre 2026....

image scientifique modifiée par IA - Nikon

Nikon réexamine une vidéo scientifique primée après la découverte de retouches par intelligence artificielle

5 Oct. 2026 • 16:45
0 Science

Une vidéo récompensée par le prestigieux concours Nikon Small World in Motion 2026 provoque un sérieux débat dans la...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Un chauffeur de taxi accusé de voler des iPhone à des clients alcoolisés

Un chauffeur de taxi accusé de voler des iPhone à des clients alcoolisés

5 Oct. 2026 • 12:41

image de l'article Apple recrute un spécialiste « iCup » pour entretenir jusqu’à 90 machines à café

Apple recrute un spécialiste « iCup » pour entretenir jusqu’à 90 machines à café

5 Oct. 2026 • 11:20

image de l'article Une keynote Apple pour le 13 octobre se confirme un peu plus

Une keynote Apple pour le 13 octobre se confirme un peu plus

5 Oct. 2026 • 10:00

image de l'article Siri AI en Europe : il va falloir attendre un moment

Siri AI en Europe : il va falloir attendre un moment

5 Oct. 2026 • 9:02

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site