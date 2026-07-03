TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Promos [#Soldes] Les promos High-Tech du 3 juillet
Promos

[#Soldes] Les promos High-Tech du 3 juillet

8 min.
3 Juil. 2026 • 18:00
0

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

Deals Promos

🔥🔥 Si vous souhaitez suivre un produit en particulier en regardant les meilleurs prix sur internet et/ou être alerté dès qu’il atteint le prix souhaité ➡️ testez notre comparateur de prix pour produits High-tech et Électroménager 🔥

 

— 🔥 Nouveautés du jour —

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

  • 🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v5 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.

➡️ Accessoires / objets connectés :

  • Batterie externe Ugreen Nexode Pro – 130W, 20000mAh à 49,95€ au lieu de 79,99€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Gonfleur Pneus Voiture / velo  à 25,72€ sur @Amazon
  • HOT! Lot de quatre AirTags 2  à 84 € sur @Amazon
  • HOT! [Prime] Traqueur Apple AirTag (2ᵉ génération) à 21,99€ au lieu de 35€ sur @Amazon
  • Multiprise cube USB Murale 6 en 1 Jsver – 3 Ports USB Chargeur 2.4A), Parafoudre et Surtension avec interrupteur à 10,99€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • HOT! Lot de quatre AirTags 2  à 84 € sur @Amazon
  • HOT! Compresseur portable Xiaomi Mi Portable Air Pump 2 à 39,99€ sur @Amazon
  • Tracker Bluetooth Ugreen FineTrack 2 – Alarme 110 dB, Réseau Apple Find My (iOS), Autonomie 7 ans, Fluorescent, IP68 à 13,99€ au lieu de 18,43€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Ecouteurs Nothing CMF Buds 2 Orange à 27,99€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)

➡️ Smartphones :

  • Smartphone 6.3″ Google Pixel 10 Pro – 128 Go + Google TV Streamer et un socle de support Pixelsnap offerts (Via 150€ de bonus reprise) à 699€ au lieu de 849€ sur @Boulanger
  • Smartphone realme 16 Pro 5G – 8 Go + 256 Go, AMOLED 144Hz, 6500mAh, 200MP à 295€ au lieu de 393,78€ sur @Amazon.es – livrable en France
  • Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 5G, 8+ 256, Bleu à 300€ au lieu de 465,96€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

➡️ Tablettes / Liseuses :

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

  • SSD Interne M.2 NVMe Netac NV3000 – 1 To à 85,39€ sur @AliExpress avec le code FR6SS11

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • Clavier gaming mécanique sans fil Logitech G G515 TKL Lightspeed Noir (Linéaire) – GL Red à 65,99€ au lieu de 99,99€ sur @Fnac avec le code LOGI20

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

  • Mémoire RAM Kingston Fury Beast 32 Go (2×16 Go) DDR5 6000MHz CL 36 Noir à 409,99€ sur @Grosbill
  • Carte mère Gigabyte B650M Aorus Elite – Compatible avec les processeurs AMD Ryzen 9000, VRM 12+2+2 phases, jusqu’à 8000 MHz DDR5 à 142€ sur @Alternate

➡️ Écrans PC :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

🔥 Électroménager —

  • Machine à café Espresso, Americano, Cold Brew, Mousseur à lait, Moulin 16 réglages, 20 bars, Réservoir 2,2L à 149,99€ au lieu de 333,05€ sur @Amazon
  • [Prime] Robot Tondeuse sans fil Dreame A1 Pro – 360° 3D LiDAR, Recommandé 2000m², Contrôle Via App à 792,30€ sur @Amazon
  • Aspirateur Laveur 3-en-1 20000Pa-2026 Redroad H15-Autonomie 50 Mins,Autonettoyage & Auto-Propulsé,Grand réservoir 910ML,Écran LED à 149€ au lieu de 189,99€ sur @Cdiscount

— 🔥 Divers —

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Waymo Voiture Sans Chauffeur Robotaxi

Waymo crée une filiale en France pour ses voitures autonomes

3 Juil. 2026 • 18:56
0 Business

Waymo a créé Waymo France SARL, sa filiale française à Paris le 29 juin avec un capital de 100 000 euros. C’est...

star-wars-visions-the-ninth-jedi-1

Star Wars: Visions — Le Neuvième Jedi : premier trailer pour la mini-série animée de Lucasfilm

3 Juil. 2026 • 18:30
0 Geekeries

Lucasfilm ouvre un nouveau chapitre pour Star Wars: Visions. Après avoir exploré des récits courts confiés à plusieurs...

Google Chrome Logo Icone

Google Chrome 150 bouche plus de 430 failles de sécurité

3 Juil. 2026 • 17:39
0 Logiciels

Google propose au téléchargement Chrome 150 en version stable et cette version se veut colossale au niveau de la sécurité,...

Isaac robot

Isaac 1 : le robot domestique à 8 000 dollars qui s’attaque au linge et au rangement de la maison

3 Juil. 2026 • 17:15
0 Science

Les robots ménagers quittent progressivement les laboratoires pour tenter leur chance dans les foyers. Weave Robotics présente Isaac 1, une...

PlayStation Plus Logo

Sony suggère une future hausse de prix du PlayStation Plus

3 Juil. 2026 • 15:53
4 Jeux vidéo

Sony laisse désormais clairement entrevoir une future augmentation de prix pour le PlayStation Plus. Les dirigeants du groupe expliquent vouloir...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iFixit dévoile comment une batterie d’iPhone est assemblée

iFixit dévoile comment une batterie d’iPhone est assemblée

3 Jul. 2026 • 18:54

image de l'article La bêta d’iOS 27 tease un nouveau produit Apple (AirPods Ultra ?)

La bêta d’iOS 27 tease un nouveau produit Apple (AirPods Ultra ?)

3 Jul. 2026 • 18:11

image de l'article L’Apple Watch Series 12 aurait un capteur santé dans le bracelet

L’Apple Watch Series 12 aurait un capteur santé dans le bracelet

3 Jul. 2026 • 17:00

image de l'article Brevet : un système de reconnaissance gestuelle via l’Apple Watch pour contrôler le Vision Pro ou des lunettes connectées

Brevet : un système de reconnaissance gestuelle via l’Apple Watch pour contrôler le Vision Pro ou des lunettes connectées

3 Jul. 2026 • 16:15

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site