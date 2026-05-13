TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Matériel Solar Impulse 2 s’écrase dans le golfe du Mexique : l’avion solaire aura marqué l’histoire de l’aéronautique
Matériel

Solar Impulse 2 s’écrase dans le golfe du Mexique : l’avion solaire aura marqué l’histoire de l’aéronautique

3 min.
13 Mai. 2026 • 16:20
0

Solar Impulse 2, l’avion solaire devenu un véritable symbole de l’aviation « propre », a été détruit lors d’un vol d’essai autonome au-dessus du golfe du Mexique. L’appareil s’est abîmé le 4 mai dernier après une perte de puissance selon les premiers éléments rapportés par le National Transportation Safety Board. Aucun blessé n’est à déplorer, le vol étant réalisé sans pilote à bord.

Un pionnier du vol solaire disparaît

Conçu par les pilotes suisses Bertrand Piccard et André Borschberg, Solar Impulse 2 avait marqué l’histoire entre 2015 et 2016 en bouclant le premier tour du monde sans carburant pour un avion à voilure fixe. Parti d’Abu Dhabi le 9 mars 2015, il y était revenu le 26 juillet 2016 après 17 étapes et plus de 42 000 kilomètres parcourus uniquement grâce à l’énergie solaire.

Solar Impulse 2 2

L’appareil en fibre de carbone affichait alors une envergure de 70 mètres pour seulement 2 313 kilos. Ses 17 248 cellules solaires fournissaient jusqu’à 66 kilowatts de puissance, suffisant pour des vols de très longue durée, et ce malgré une vitesse modeste.

De symbole écologique à drone de surveillance

Skydweller Aero menait des essais autonomes

En 2019, Solar Impulse 2 avait été racheté par Skydweller Aero, qui l’avait transformé en plateforme autonome de longue endurance destinée notamment à la surveillance. Le vol fatal a décollé de l’aéroport Stennis International dans le Mississippi, avant que l’appareil ne perde son alimentation électrique et ne finisse par s’écraser en mer.

Solar Impulse 2

Un héritage prometteur

Bertrand Piccard et André Borschberg ont rapidement réagi à la triste nouvelle : « L’équipe Solar Impulse est attristée par la perte d’un important fleuron technologique. » L’avion devait initialement finir sa carrière au Musée suisse des transports.

Solar Impulse 2 ne survivra donc pas comme objet de musée, mais son héritage demeure. L’avion solaire aura prouvé qu’un aéronef pouvait faire le tour du monde sans brûler une seule goutte de carburant, ouvrant ainsi la voie, peut-être, à une future révolution du transport aérien.

 

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Ahsoka Rosario Dawson

Ahsoka saison 2 : la série Star Wars a enfin une fenêtre de sortie

13 Mai. 2026 • 15:34
0 Geekeries

Les fans de Star Wars ont dû patienter un moment pour découvrir la saison 2 de la série Ahsoka, mais celle-ci a maintenant une...

Windows 11 Logo PC Portable

Windows 11 va devenir plus rapide en s’inspirant de macOS

13 Mai. 2026 • 14:10
0 Actu OS

Microsoft prépare un nouveau gain de performance pour Windows 11 destiné à gommer quelques lenteurs les plus visibles du...

Disney Canal +

Canal+ attaque Disney en justice pour avoir exploité les données de ses abonnés

13 Mai. 2026 • 12:50
0 Business

Le partenariat entre Canal+ et Disney se termine sur un affrontement judiciaire. Selon les informations de mind Media, le groupe audiovisuel...

Data center spatial

Google discuterait avec SpaceX pour créer des data centers orbitaux dédiés à l’IA

13 Mai. 2026 • 11:20
0 Internet

Google étudierait la faisabilité d’un projet tout à fait digne de la science-fiction : installer une partie de ses futurs data...

VS Studio SNK

Le créateur de Tekken dirige son propre studio de jeu vidéo, sous pavillon SNK !

13 Mai. 2026 • 10:55
0 Jeux vidéo

Figure historique de Tekken (et donc du JV en général), Katsuhiro Harada rebondit chez l’un des grands rivaux de Bandai Namco....

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple critique les demandes de l’Europe pour l’IA, rejoignant Google

Apple critique les demandes de l’Europe pour l’IA, rejoignant Google

13 May. 2026 • 16:23

image de l'article 14 % des utilisateurs d’iPhone s’intéressent à un smartphone pliable

14 % des utilisateurs d’iPhone s’intéressent à un smartphone pliable

13 May. 2026 • 15:18

image de l'article L’iPhone écrase le marché américain malgré le recul global du secteur mobile

L’iPhone écrase le marché américain malgré le recul global du secteur mobile

13 May. 2026 • 13:20

image de l'article iRacing Connect arrive sur Apple Vision Pro : le sim racing en réalité mixte

iRacing Connect arrive sur Apple Vision Pro : le sim racing en réalité mixte

13 May. 2026 • 11:55

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site