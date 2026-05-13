Solar Impulse 2 s’écrase dans le golfe du Mexique : l’avion solaire aura marqué l’histoire de l’aéronautique

Solar Impulse 2, l’avion solaire devenu un véritable symbole de l’aviation « propre », a été détruit lors d’un vol d’essai autonome au-dessus du golfe du Mexique. L’appareil s’est abîmé le 4 mai dernier après une perte de puissance selon les premiers éléments rapportés par le National Transportation Safety Board. Aucun blessé n’est à déplorer, le vol étant réalisé sans pilote à bord.

Un pionnier du vol solaire disparaît

Conçu par les pilotes suisses Bertrand Piccard et André Borschberg, Solar Impulse 2 avait marqué l’histoire entre 2015 et 2016 en bouclant le premier tour du monde sans carburant pour un avion à voilure fixe. Parti d’Abu Dhabi le 9 mars 2015, il y était revenu le 26 juillet 2016 après 17 étapes et plus de 42 000 kilomètres parcourus uniquement grâce à l’énergie solaire.

L’appareil en fibre de carbone affichait alors une envergure de 70 mètres pour seulement 2 313 kilos. Ses 17 248 cellules solaires fournissaient jusqu’à 66 kilowatts de puissance, suffisant pour des vols de très longue durée, et ce malgré une vitesse modeste.

De symbole écologique à drone de surveillance

Skydweller Aero menait des essais autonomes

En 2019, Solar Impulse 2 avait été racheté par Skydweller Aero, qui l’avait transformé en plateforme autonome de longue endurance destinée notamment à la surveillance. Le vol fatal a décollé de l’aéroport Stennis International dans le Mississippi, avant que l’appareil ne perde son alimentation électrique et ne finisse par s’écraser en mer.

Un héritage prometteur

Bertrand Piccard et André Borschberg ont rapidement réagi à la triste nouvelle : « L’équipe Solar Impulse est attristée par la perte d’un important fleuron technologique. » L’avion devait initialement finir sa carrière au Musée suisse des transports.

Solar Impulse 2 ne survivra donc pas comme objet de musée, mais son héritage demeure. L’avion solaire aura prouvé qu’un aéronef pouvait faire le tour du monde sans brûler une seule goutte de carburant, ouvrant ainsi la voie, peut-être, à une future révolution du transport aérien.