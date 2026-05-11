TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo Le Xbox Game Pass Starter Edition est maintenant offert avec Discord Nitro
Jeux vidéo

Le Xbox Game Pass Starter Edition est maintenant offert avec Discord Nitro

3 min.
11 Mai. 2026 • 16:21
0

Discord cherche à donner une nouvelle dimension à son abonnement Nitro avec le lancement des Nitro Rewards (récompenses Nitro), ce qui inclut notamment le Xbox Game Pass. L’abonnement ne se limite plus à des fonctions internes à la plateforme et commence à intégrer des bénéfices fournis par des partenaires extérieurs.

Xbox Game Pass Discord Nitro

Une version Starter du Xbox Game Pass avec Discord Nitro

Le changement le plus important concerne Xbox. Les abonnés à Discord Nitro auront désormais accès, sans coût supplémentaire, à une édition Starter du Xbox Game Pass. Cette formule permet aux joueurs PC et Xbox de télécharger plus de 50 jeux. Discord cite notamment Fallout 4, Stardew Valley et DayZ, tout en ajoutant 10 heures de Xbox Cloud Gaming par mois et la possibilité d’accumuler jusqu’à 25 euros par an sur le Xbox Store via des récompenses.

Discord ne s’arrête pas au jeu vidéo par abonnement. Les membres Nitro profiteront également de remises allant jusqu’à 30 % chez Logitech G, de 15 % chez SteelSeries et de 20 % chez KontrolFreek.

À cela s’ajoute un avantage interne à l’écosystème de Discord. Les abonnés recevront automatiquement 250 Orbs chaque mois, cette monnaie intégrée que la plateforme utilise pour pousser les utilisateurs à regarder des publicités en échange de décorations d’avatar ou d’avantages liés au jeu.

Avec cette formule, Discord change clairement la logique de Nitro. L’objectif est de transformer l’abonnement en porte d’entrée vers un ensemble d’offres liées au jeu, au matériel et aux récompenses.

Discord présente d’ailleurs Microsoft/Xbox comme un partenaire central de ce lancement, aux côtés de Logitech et SteelSeries. La messagerie explique vouloir continuer à enrichir les Nitro Rewards avec d’autres avantages à mesure que le programme prendra de l’ampleur.

Xbox, de son côté, indique qu’il donnera plus tard davantage de détails sur la manière dont les abonnés du Game Pass éligibles pourront accéder aux avantages de Discord. Cela suggère que le partenariat doit encore se déployer au-delà de cette première brique intégrée à Nitro.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Neo

Le fabricant du Neo veut produire 10 000 robots humanoïdes domestiques dès cette année

11 Mai. 2026 • 18:20
0 Science

Cette fois c’est acté : la robotique humanoïde entre dans sa phase industrielle. Après le démarrage de la production de...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 11 mai

11 Mai. 2026 • 17:52
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Forza Horizon 6 Japon

Forza Horizon 6 fuite avant sa sortie : le jeu Xbox est déjà disponible en ligne sur PC !

11 Mai. 2026 • 15:24
0 Jeux vidéo

C’est LA boulette, et à un bien mauvais timing pour Microsoft et Playground Games. À une semaine de son lancement officiel, Forza...

Intelligence artificielle

L’Europe va interdire la génération de fausses images sexuelles par IA

11 Mai. 2026 • 14:10
0 Internet

Les États membres et le Parlement européen ont trouvé un accord pour interdire aux outils d’intelligence artificielle de...

Matrix 4 Resurrections

Matrix Resurrections : Warner Bros. obtient 57 millions de dollars après son conflit avec Village Roadshow

11 Mai. 2026 • 12:40
1 Business

Le long feuilleton judiciaire autour de Matrix Resurrections touche à sa fin. Village Roadshow, coproducteur historique de plusieurs grands films...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple rachète Patchflyer, spécialiste dans l’étalonnage des couleurs

Apple rachète Patchflyer, spécialiste dans l’étalonnage des couleurs

11 May. 2026 • 17:31

image de l'article Le prochain modèle de casque Apple Vision Pro n’arriverait pas avant deux ans

Le prochain modèle de casque Apple Vision Pro n’arriverait pas avant deux ans

11 May. 2026 • 16:15

image de l'article Le Mac est le meilleur choix pour les étudiants, selon la nouvelle pub d’Apple

Le Mac est le meilleur choix pour les étudiants, selon la nouvelle pub d’Apple

11 May. 2026 • 15:53

image de l'article Apple Watch : pas de Touch ID, Apple préfère l’autonomie et la santé

Apple Watch : pas de Touch ID, Apple préfère l’autonomie et la santé

11 May. 2026 • 14:58

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site