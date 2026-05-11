Le Xbox Game Pass Starter Edition est maintenant offert avec Discord Nitro

Discord cherche à donner une nouvelle dimension à son abonnement Nitro avec le lancement des Nitro Rewards (récompenses Nitro), ce qui inclut notamment le Xbox Game Pass. L’abonnement ne se limite plus à des fonctions internes à la plateforme et commence à intégrer des bénéfices fournis par des partenaires extérieurs.

Une version Starter du Xbox Game Pass avec Discord Nitro

Le changement le plus important concerne Xbox. Les abonnés à Discord Nitro auront désormais accès, sans coût supplémentaire, à une édition Starter du Xbox Game Pass. Cette formule permet aux joueurs PC et Xbox de télécharger plus de 50 jeux. Discord cite notamment Fallout 4, Stardew Valley et DayZ, tout en ajoutant 10 heures de Xbox Cloud Gaming par mois et la possibilité d’accumuler jusqu’à 25 euros par an sur le Xbox Store via des récompenses.

Discord ne s’arrête pas au jeu vidéo par abonnement. Les membres Nitro profiteront également de remises allant jusqu’à 30 % chez Logitech G, de 15 % chez SteelSeries et de 20 % chez KontrolFreek.

À cela s’ajoute un avantage interne à l’écosystème de Discord. Les abonnés recevront automatiquement 250 Orbs chaque mois, cette monnaie intégrée que la plateforme utilise pour pousser les utilisateurs à regarder des publicités en échange de décorations d’avatar ou d’avantages liés au jeu.

Avec cette formule, Discord change clairement la logique de Nitro. L’objectif est de transformer l’abonnement en porte d’entrée vers un ensemble d’offres liées au jeu, au matériel et aux récompenses.

Discord présente d’ailleurs Microsoft/Xbox comme un partenaire central de ce lancement, aux côtés de Logitech et SteelSeries. La messagerie explique vouloir continuer à enrichir les Nitro Rewards avec d’autres avantages à mesure que le programme prendra de l’ampleur.

Xbox, de son côté, indique qu’il donnera plus tard davantage de détails sur la manière dont les abonnés du Game Pass éligibles pourront accéder aux avantages de Discord. Cela suggère que le partenariat doit encore se déployer au-delà de cette première brique intégrée à Nitro.