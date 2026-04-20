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YouTube abandonne sa fonction « Clips », mais propose une alternative

2 min.
20 Avr. 2026 • 9:21
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YouTube change sa manière de partager les moments précis d’une vidéo. La plateforme ne propose plus sa fonction « Clips », tout en proposant le partage à l’horodatage comme option plus visible sur smartphone et tablette.

Icône de l'application YouTube

YouTube ne propose plus de créer de nouveaux clips

Jusqu’ici, les YouTube Clips permettaient d’isoler une portion de vidéo pour la repartager plus facilement. YouTube reconnaît d’ailleurs que ce système communautaire pouvait aider les créateurs à toucher de nouvelles audiences, mais la plateforme supprime désormais la création de nouveaux extraits par les utilisateurs.

Le remplacement est plus simple, mais aussi plus limité. Sur mobile, YouTube déploie officiellement le partage à un instant précis, ce qui permet d’envoyer un lien qui démarre directement au bon moment dans la vidéo.

Cette option n’est pas totalement nouvelle, puisqu’elle était apparue de manière irrégulière chez certains utilisateurs, notamment du côté d’Android. Désormais, YouTube la formalise pour tous sur téléphones et tablettes, avec un interrupteur placé en haut à droite de la fenêtre de partage.

YouTube Partage Liens Horodatages

Pour autant, YouTube ne supprime pas tout l’écosystème lié aux extraits vidéo. Les YouTube Clips déjà créés restent visibles et la plateforme promet de nouvelles fonctions pilotées par les créateurs au cours de l’année.

Le cœur de cette stratégie existe déjà dans YouTube Studio. Le système « Video Clips » permet aujourd’hui de republier des passages tirés de vidéos longues et de directs archivés, avant une extension annoncée vers les YouTube Shorts plus tard cette année. YouTube prépare aussi des suggestions automatiques pour repérer les moments les plus « clippables ».

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