Vimeo annonce des licenciements après son rachat par Bending Spoons

La plateforme de vidéo en ligne Vimeo traverse une nouvelle phase de restructuration. Quelques mois après son rachat par le groupe technologique italien Bending Spoons, l’entreprise a confirmé une vague de licenciements touchant ses équipes à l’échelle mondiale. Si le nombre exact de postes supprimés n’a pas été communiqué, plusieurs sources évoquent un impact significatif sur les effectifs.
Bending Spoons a finalisé l’acquisition de Vimeo l’an dernier dans le cadre d’une transaction entièrement en numéraire évaluée à environ 1,38 milliard de dollars. Cette opération s’inscrit dans une stratégie plus large du groupe, déjà propriétaire de services populaires comme Meetup, Evernote ou encore WeTransfer. L’objectif était alors de rationaliser les coûts et accélérer la rentabilité des plateformes acquises.
Selon d’anciens cadres de Vimeo, une « large partie de l’entreprise » aurait été concernée par ces suppressions de postes, ce qui semble aller dans le sens d’une réorganisation profonde de la structure interne. Ni Vimeo ni sa maison mère n’ont souhaité détailler les départements touchés, mais ce plan social marque un tournant pour la société fondée en 2004.
Longtemps positionnée comme une alternative premium à YouTube, Vimeo peine depuis plusieurs années à s’imposer durablement dans un marché dominé par les géants du streaming et des réseaux sociaux. Pour se différencier, l’entreprise a massivement investi dans l’intelligence artificielle, avec le lancement d’outils d’aide à l’écriture de scripts, au montage vidéo automatisé et à l’intégration de contenus dans des workflows créatifs basés sur l’IA.
Cette orientation technologique, renforcée récemment par de nouvelles fonctionnalités destinées aux créateurs et aux entreprises, reste néanmoins confrontée à de lourds enjeux de rentabilité et de croissance. Les licenciements pourraient ainsi s’inscrire dans une stratégie visant à recentrer Vimeo sur ses produits les plus performants et ses marchés clés, ceci n’étant bien sûr qu’une hypothèse…
