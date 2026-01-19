TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Smartphones Asus arrête les smartphones, préférant miser sur l’IA
Smartphones

Asus arrête les smartphones, préférant miser sur l’IA

2 min.
19 Jan. 2026 • 22:40
0

Asus opère un virage stratégique majeur en mettant en pause la conception de nouveaux smartphones, confirmant ainsi les rumeurs qui circulaient depuis le début de l’année. Lors du gala de fin d’année 2025 à Taipei, Jonney Shih, le président de l’entreprise, a officialisé cette décision en annonçant un redéploiement complet des ressources de recherche et développement vers des secteurs jugés plus porteurs, dont l’intelligence artificielle.

Asus Zenfone 12 Ultra

Selon les propos rapportés par Inside, le président d’Asus a indiqué que la marque ne proposera pas de nouveaux smartphones à son catalogue cette année. Cette annonce jette un doute sérieux sur la pérennité des gammes comme les Zenfone et les ROG Phone, dont le développement semble désormais gelé indéfiniment, 2026 marquant potentiellement la fin d’une ère plutôt qu’une simple transition.

Une réorientation des ressources vers l’IA et la robotique

La motivation principale derrière cet arrêt réside dans le manque de potentiel de croissance du marché mobile actuel aux yeux de la direction. Asus préfère parier sur l’essor du matériel lié à l’intelligence artificielle, un secteur où les opportunités semblent nettement supérieures. Les équipes et les budgets autrefois alloués aux téléphones portables sont ainsi transférés vers la conception de PC dopés à l’IA et vers le domaine de l’« IA physique », incluant la robotique et les lunettes connectées.

Malgré ce changement de cap radical, Jonney Shih a tenu à rassurer la base d’utilisateurs actuelle. Il a précisé que l’entreprise continuera de prendre soin de ses clients existants, bien que les mesures internes spécifiques concernant ce support soient encore en cours de finalisation. Si le président n’a pas explicitement prononcé les mots « retrait total » du marché, l’ampleur du pivot et le langage utilisé suggèrent fortement que la priorité n’est plus aux mobiles.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Xbox Jeux Cloud TV Console

Le Xbox Cloud Gaming gratuit (mais avec publicités) est en approche

19 Jan. 2026 • 20:59
0 Jeux vidéo

Microsoft va rendre gratuit l’accès au Xbox Cloud Gaming pour les joueurs ne possédant pas d’abonnement Game Pass, avec la mise...

Urssaf Logo

Urssaf : un piratage entraîne le vol de données de 12 millions de salariés

19 Jan. 2026 • 20:33
3 Internet

L’Urssaf révèle qu’un accès frauduleux à son système informatique a permis la consultation et...

Dojo

Tesla relance Dojo, le supercalculateur « maison » dédié à l’IA

19 Jan. 2026 • 20:02
0 Matériel

Après une pause en 2025 (qui ressemblait à un arrêt pur et simple du projet), Tesla prévoit de remettre en chantier Dojo, son...

Logo Android

Google admet que le sideloading sur Android va devenir compliqué

19 Jan. 2026 • 19:39
0 Mobiles / Tablettes

Google intègre actuellement des modifications techniques pour transformer le processus de sideloading sur Android en 2026, imposant de nouvelles...

Windows 11 Bureau PC Portable

Windows 11 : un bug empêche d’éteindre son PC, Microsoft sort un correctif en urgence

19 Jan. 2026 • 18:14
0 Actu OS

Microsoft inaugure l’année 2026 avec une défaillance technique majeure, forçant le groupe à déployer en urgence...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iPhone 18, 18 Pro et Fold : 12 Go de RAM pour toute la gamme

iPhone 18, 18 Pro et Fold : 12 Go de RAM pour toute la gamme

19 Jan. 2026 • 20:14

image de l'article iPhone 18 Pro : écran LTPO+ et Face ID sous l’écran au programme

iPhone 18 Pro : écran LTPO+ et Face ID sous l’écran au programme

19 Jan. 2026 • 19:14

image de l'article Xenia, un émulateur de Xbox 360, débute sur Mac

Xenia, un émulateur de Xbox 360, débute sur Mac

19 Jan. 2026 • 17:36

image de l'article Lisa : retour sur l’ordinateur qui a révolutionné l’informatique… avant d’être oublié

Lisa : retour sur l’ordinateur qui a révolutionné l’informatique… avant d’être oublié

19 Jan. 2026 • 16:35

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site