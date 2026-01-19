Asus arrête les smartphones, préférant miser sur l’IA

Asus opère un virage stratégique majeur en mettant en pause la conception de nouveaux smartphones, confirmant ainsi les rumeurs qui circulaient depuis le début de l’année. Lors du gala de fin d’année 2025 à Taipei, Jonney Shih, le président de l’entreprise, a officialisé cette décision en annonçant un redéploiement complet des ressources de recherche et développement vers des secteurs jugés plus porteurs, dont l’intelligence artificielle.
Selon les propos rapportés par Inside, le président d’Asus a indiqué que la marque ne proposera pas de nouveaux smartphones à son catalogue cette année. Cette annonce jette un doute sérieux sur la pérennité des gammes comme les Zenfone et les ROG Phone, dont le développement semble désormais gelé indéfiniment, 2026 marquant potentiellement la fin d’une ère plutôt qu’une simple transition.
La motivation principale derrière cet arrêt réside dans le manque de potentiel de croissance du marché mobile actuel aux yeux de la direction. Asus préfère parier sur l’essor du matériel lié à l’intelligence artificielle, un secteur où les opportunités semblent nettement supérieures. Les équipes et les budgets autrefois alloués aux téléphones portables sont ainsi transférés vers la conception de PC dopés à l’IA et vers le domaine de l’« IA physique », incluant la robotique et les lunettes connectées.
Malgré ce changement de cap radical, Jonney Shih a tenu à rassurer la base d’utilisateurs actuelle. Il a précisé que l’entreprise continuera de prendre soin de ses clients existants, bien que les mesures internes spécifiques concernant ce support soient encore en cours de finalisation. Si le président n’a pas explicitement prononcé les mots « retrait total » du marché, l’ampleur du pivot et le langage utilisé suggèrent fortement que la priorité n’est plus aux mobiles.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Microsoft va rendre gratuit l’accès au Xbox Cloud Gaming pour les joueurs ne possédant pas d’abonnement Game Pass, avec la mise...
L’Urssaf révèle qu’un accès frauduleux à son système informatique a permis la consultation et...
Après une pause en 2025 (qui ressemblait à un arrêt pur et simple du projet), Tesla prévoit de remettre en chantier Dojo, son...
Google intègre actuellement des modifications techniques pour transformer le processus de sideloading sur Android en 2026, imposant de nouvelles...
Microsoft inaugure l’année 2026 avec une défaillance technique majeure, forçant le groupe à déployer en urgence...
19 Jan. 2026 • 20:14
19 Jan. 2026 • 19:14
19 Jan. 2026 • 17:36