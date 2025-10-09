Daredevil : un livre hommage célèbre plus de 60 ans d’histoire du super-héros Marvel

Créé en 1964 par Stan Lee et Bill Everett, Daredevil s’impose depuis plus de six décennies comme l’un des piliers de l’univers Marvel. Alors que le héros de Hell’s Kitchen revient sur le devant de la scène grâce à ses nouvelles apparitions à la télévision et dans les jeux vidéo, un ouvrage inédit lui rend hommage. Intitulé Marvel’s Daredevil: The Illustrated History, cet ouvrage signé Alex Segura sera publié le 4 novembre prochain et retracera toute la mythologie du célèbre avocat aveugle Matt Murdock (pas de panique, l’ouvrage sera très certainement disponible sur Amazon).

Un regard inédit sur l’avocat-justicier et son évolution

L’auteur, déjà connu pour ses romans noirs inspirés de la bande dessinée, a collaboré ici avec plusieurs scénaristes emblématiques tels qu’Ann Nocenti, Brian Michael Bendis, Ed Brubaker et Chip Zdarsky. L’ouvrage regroupe de nombreuses planches et couvertures emblématiques du super-héros, retraçant les moments forts de la saga, de Daredevil #1 en 1964 aux réinventions les plus modernes du personnage.

Alex Segura souligne que tous les créateurs évoquent « la dualité de Matt Murdock : un justicier masqué et un avocat déterminé à défendre ceux qui ne peuvent se battre pour eux-mêmes », une complexité qui, selon lui, reflète aussi l’évolution du genre super-héroïque à travers les époques : « Des années 70 paranoïaques au noir des années 80, Daredevil a toujours incarné l’esprit du moment. »

Plus qu’un simple hommage donc, The Illustrated History offre une vision complète et surtout accessible de l’héritage du héros. Segura espère que ce projet, ainsi que son roman Daredevil: Enemy of My Enemy attendu pour le mois de mars 2026, « honoreront à la fois l’histoire de Daredevil et les nouvelles aventures » qu’il continue d’inspirer.