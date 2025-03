Comment restaurer une sauvegarde WhatsApp depuis Google Drive sur Android/iPhone

La sauvegarde de vos conversations WhatsApp est essentielle pour éviter la perte de messages et de médias précieux. Google Drive constitue la solution privilégiée pour les utilisateurs Android, mais comment restaurer efficacement ces données ? Cet article vous guide à travers les différentes méthodes permettant de restaurer une sauvegarde WhatsApp depuis Google Drive, aussi bien sur Android que sur iPhone.

Partie 1. Comment sauvegarder et restaurer une sauvegarde WhatsApp Google Drive sur Android ?

La restauration d’une sauvegarde WhatsApp Google Drive sur Android est simple en suivant les étapes adéquates.

Méthode de sauvegarde sur Google Drive

Ouvrez WhatsApp sur votre appareil Android. Accédez à Paramètres > Discussions > Sauvegarde des discussions. Associez votre compte Google Drive si ce n’est pas déjà fait. Définissez la fréquence de sauvegarde (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle). Choisissez d’inclure ou non les vidéos. Appuyez sur « Sauvegarder » pour effectuer une sauvegarde manuelle.

Procédure pour restaurer votre sauvegarde WhatsApp

Désinstallez puis réinstallez WhatsApp sur votre appareil Android. Ouvrez WhatsApp et vérifiez votre numéro de téléphone. Lorsque l’application le propose, appuyez sur « RESTAURER » pour récupérer vos messages depuis Google Drive. Une fois terminé, appuyez sur « SUIVANT ». WhatsApp commencera la restauration des médias après celle des messages.

Bien que pratique, cette méthode officielle présente quelques limites :

Restauration uniquement possible sur Android.

Utilisation obligatoire du même numéro et compte Google.

Impossible de restaurer sélectivement les conversations.

Les sauvegardes datant de plus d’un an peuvent être automatiquement supprimées.

Partie 2. Où puis-je voir ma sauvegarde WhatsApp dans Google Drive ?

Après un changement de téléphone ou une réinitialisation, il est courant de se demander où trouver la sauvegarde WhatsApp sur Google Drive. En effet, Google Drive ne montre pas clairement ces sauvegardes dans son interface standard.

Méthode générale :

Pour localiser votre sauvegarde :

Connectez-vous à Google Drive via un navigateur. Cliquez sur l’engrenage (Paramètres) en haut à droite. Allez dans « Paramètres » puis « Gérer les applications ». Trouvez WhatsApp dans la liste. L’espace utilisé par les sauvegardes WhatsApp apparaîtra.

Cette méthode ne permet toutefois pas :

La visualisation du contenu précis des sauvegardes.

Le téléchargement direct depuis Google Drive.

L’accès aux fichiers individuels.

Méthode alternative :

Pour télécharger une sauvegarde WhatsApp Google Drive, iToolab WatsGo propose une solution efficace permettant :

Le téléchargement et l’exploration du contenu des sauvegardes.

La visualisation préalable des messages et médias.

La restauration sélective des conversations.

Fonctionnalités de iToolab WatsGo :

Transfert WhatsApp entre Android et iPhone : Migrez facilement vos données. Sauvegarde et restauration sur PC sans cloud : Effectuez des sauvegardes locales sécurisées. Téléchargement depuis Google Drive : Consultez et explorez intégralement vos sauvegardes. Sélection précise des données : Récupérez uniquement ce que vous souhaitez. Stabilité assurée : Compatible même avec les sauvegardes volumineuses. Mises à jour régulières : Compatibilité garantie avec les dernières versions.

Consultez le guide officiel pour plus de détails.

Partie 3. Comment résoudre l’impossibilité de restaurer une sauvegarde WhatsApp Google Drive ?

Problèmes fréquents et solutions :

Erreur de connexion Google : Vérifiez votre connexion, le compte utilisé et reconnectez-vous.

Vérifiez votre connexion, le compte utilisé et reconnectez-vous. Espace insuffisant : Libérez de l’espace sur l’appareil (au moins deux fois la taille de la sauvegarde).

Libérez de l’espace sur l’appareil (au moins deux fois la taille de la sauvegarde). Versions incompatibles : Mettez à jour WhatsApp vers la dernière version stable.

Mettez à jour WhatsApp vers la dernière version stable. Problème de numéro : Vérifiez l’utilisation du numéro correct et la bonne installation de la carte SIM.

Vérifiez l’utilisation du numéro correct et la bonne installation de la carte SIM. Sauvegarde corrompue ou ancienne : Utilisez une solution tierce comme WatsGo.

Partie 4. Restaurer une sauvegarde WhatsApp Google Drive sur iPhone ?

La restauration directe vers un iPhone n’est pas possible officiellement car WhatsApp utilise exclusivement iCloud sur iOS.

Pourquoi c’est difficile:

WhatsApp pour Android et iOS utilisent des formats de sauvegarde incompatibles

Les sauvegardes Google Drive ne peuvent pas être directement importées dans iCloud

Apple et Google utilisent des systèmes de chiffrement différents pour leurs services cloud

Solution avec iToolab WatsGo :

1.Téléchargez iToolab WatsGo sur votre ordinateur.

2. Sélectionnez « Restaurer depuis Google Drive » et connectez-vous.

3. Choisissez la sauvegarde à restaurer.

4.Transférez les données vers l’iPhone.

Cette méthode vous permet de contourner les limitations des services officiels et de migrer facilement vos conversations d’Android vers iPhone. Pour des instructions détaillées, consultez le guide complet.

Autres questions fréquemment posées sur les sauvegardes Google Drive

Q1. Est-il possible de transférer une sauvegarde WhatsApp Google Drive vers iCloud?

Le transfert d’une sauvegarde WhatsApp de Google Drive vers iCloud n’est pas directement possible via les applications officielles. Les deux services utilisent des formats de sauvegarde différents et incompatibles.

Cependant, vous pouvez y parvenir en utilisant iToolab WatsGo:

Téléchargez votre sauvegarde Google Drive avec WatsGo Transférez les données vers votre iPhone Configurez ensuite une sauvegarde iCloud standard depuis l’iPhone

Cette méthode en deux étapes permet de migrer efficacement vos données d’une plateforme cloud à l’autre.

Q2. Comment supprimer une sauvegarde WhatsApp de Google Drive?

Pour supprimer une sauvegarde WhatsApp de Google Drive:

Sur votre téléphone Android, ouvrez WhatsApp Allez dans Paramètres > Discussions > Sauvegarde des discussions Appuyez sur « Sauvegarder sur Google Drive » et sélectionnez « Jamais » Pour supprimer complètement les sauvegardes existantes:

Connectez-vous à Google Drive sur un navigateur

Allez dans Paramètres > Gérer les applications

Trouvez WhatsApp et cliquez sur « Options » > « Supprimer les données »

Cette action est irréversible, assurez-vous donc de ne plus avoir besoin de ces sauvegardes avant de procéder.

Q3. Les sauvegardes WhatsApp occupent-elles de l’espace dans mon Google Drive?

Jusqu’en 2021, les sauvegardes WhatsApp ne comptaient pas dans votre quota de stockage Google Drive. Cependant, Google a modifié cette politique:

Les nouvelles sauvegardes WhatsApp comptent désormais dans votre espace de stockage Google Drive

Les utilisateurs disposent de 15 Go d’espace gratuit partagé entre Gmail, Google Drive et Google Photos

Pour les sauvegardes volumineuses, vous devrez peut-être souscrire à un abonnement Google One pour obtenir plus d’espace

Il est donc recommandé de surveiller régulièrement l’espace utilisé par vos sauvegardes WhatsApp et de supprimer les anciennes si nécessaire.

Q4. Comment récupérer une sauvegarde WhatsApp supprimée de Google Drive?

La récupération d’une sauvegarde WhatsApp Google Drive supprimée peut être complexe:

Vérifiez d’abord la corbeille de Google Drive:

Connectez-vous à Google Drive

Cliquez sur « Corbeille » dans le menu de gauche

Recherchez votre sauvegarde WhatsApp et restaurez-la si possible

Si la sauvegarde n’est pas dans la corbeille ou si elle a été définitivement supprimée:

Contactez l’assistance Google pour une éventuelle restauration (dans les 25 jours suivant la suppression)

Utilisez iToolab WatsGo pour tenter de récupérer les données depuis votre téléphone

Créez régulièrement des sauvegardes locales avec WatsGo pour éviter ce problème à l’avenir

Conclusion

La sauvegarde WhatsApp Google Drive est un outil essentiel pour sécuriser vos conversations importantes, mais sa restauration peut parfois présenter des défis. Les méthodes officielles offrent une solution de base mais avec certaines limitations, notamment pour les transferts entre plateformes.

Pour une gestion plus flexible et complète de vos sauvegardes WhatsApp, l’utilisation d’outils tiers comme iToolab WatsGo s’avère judicieuse. Cette application vous permet non seulement de visualiser et de télécharger vos sauvegardes Google Drive, mais aussi de les restaurer sélectivement et même de les transférer vers des appareils iOS.

Quelle que soit la méthode choisie, n’oubliez pas de sauvegarder régulièrement vos conversations WhatsApp pour éviter toute perte de données importante. Prenez également en compte l’espace de stockage utilisé par ces sauvegardes, surtout maintenant qu’elles comptent dans votre quota Google Drive.

En suivant les conseils présentés dans cet article, vous pourrez naviguer en toute confiance dans le processus de restauration de vos sauvegardes WhatsApp depuis Google Drive.

