Panneaux solaires Plug and Play : comment maximiser leur utilisation ?

Les panneaux solaires Plug and Play représentent une solution pratique et accessible pour produire de l’électricité à partir du soleil sans passer par des installations complexes. Cependant, il peut arriver que leur véritable potentiel soit gâché en raison d’une mauvaise utilisation. Nous allons donc, dans cet article, vous donner des conseils pour en tirer le meilleur parti.

C’est quoi un panneau solaire Play and Play et comment ça marche ?

Un panneau solaire Plug and Play (brancher et utiliser) est un dispositif photovoltaïque conçu pour être facilement installé par l’utilisateur. À l’inverse des modules photovoltaïques classiques, ce panneau ne nécessite pas l’intervention d’un professionnel pour être posé. C’est, tout simplement, un kit prêt à l’emploi, livré déjà assemblé. Si vous l’achetez, il vous suffit de le brancher à une prise électrique de terre pour commencer par en profiter.

Mais comment produire de l’électricité avec des panneaux solaires Plug and Play ? Avant d’y répondre, il est important de présenter les principales composantes du dispositif. Dans les faits, le kit solaire Plug and Play se compose d’un ou de plusieurs panneaux photovoltaïques, d’un micro-onduleur, de câbles de connexion, et de quelques accessoires complémentaires (lire nos différents tests).

Son fonctionnement est basé sur un concept simple : capter l’énergie solaire via les panneaux et la convertir en électricité utilisable grâce au micro-onduleur. Cette électricité sera ensuite injectée dans l’installation électrique domestique au travers d’une prise murale standard. Les panneaux peuvent, toutefois, aussi s’accompagner d’une batterie qui servira à stocker l’énergie pour une utilisation ultérieure.

Optimiser l’utilisation de votre panneau Plug and Play : nos conseils

Maximiser l’efficacité de votre panneau solaire Plug and Play nécessite quelques bonnes pratiques. Voici ce que vous devez faire pour obtenir de meilleurs rendements avec ce dispositif.

Choisir l’emplacement idéal

Votre panneau solaire, comme vous le savez, se nourrit de la lumière du soleil. Pour qu’il puisse offrir de bonnes performances, il est donc important qu’il capte le maximum de lumière possible. En ce sens, le choix de l’emplacement va être d’une importance capitale.

La meilleure option est d’installer le module photovoltaïque dans une zone dégagée, où le soleil se reflète pendant une bonne partie de la journée. Les toits, les balcons et les terrasses sont souvent des espaces privilégiés à cet effet. Il conviendra, néanmoins, de rappeler que si vous choisissez l’un de ces lieux, vous devez vous assurer qu’aucune ombre ne puisse le couvrir, si ce n’est le coucher du soleil.

Orientation et inclinaison des panneaux

L’éclairage de l’emplacement ne suffit pas. Pour que le panneau de votre kit Plug en Play parvienne à capter le maximum d’énergie, il doit être orienté dans la bonne direction. En France, on recommande d’orienter les panneaux vers le sud, puisque le soleil éclaire beaucoup mieux depuis cette direction.

On parlera également d’une inclinaison d’environ 30° à 45° pour optimiser l’absorption d’énergie tout au long de l’année. Mais, inutile de vous plonger dans les calculs, vous pouvez simplement vous assurer que la surface du panneau fait directement face à la projection des rayons solaires et ça ira. Et s’il le faut, n’hésitez pas non plus à le déplacer au fil de la journée et des saisons, en fonction du sens du soleil.

Nettoyage et entretien régulier

La poussière, les feuilles et autres débris peuvent réduire la capacité de votre panneau à capter la lumière du soleil. Vous n’allez pas forcément vous en rendre compte dans l’immédiat, mais les performances du dispositif vont progressivement baisser, si vous négligez son entretien.

Pour préserver son efficacité et maximiser l’utilisation de votre panneau solaire Plug and Play, un nettoyage régulier va alors être nécessaire. Pour cela, il vous faudra simplement utiliser un chiffon ou une éponge douce imbibée d’eau déminéralisée. Le nettoyage devra se faire idéalement au moins 2 fois par an. En parallèle, vous devez aussi inspecter les câbles de connexion de façon régulière pour rechercher les signes de corrosion et remplacer les composants défectueux susceptibles de ralentir l’efficacité du kit.

Suivre la production d’énergie

Certains modèles de panneaux solaires Plug and Play sont équipés de systèmes de surveillance permettant de suivre en temps réel la production d’énergie. Il faut d’ailleurs reconnaître qu’il s’agit de la meilleure fonctionnalité qui intègre les modèles avancés de kits Plug an Play.

Concrètement, le kit peut être livré avec une application mobile gratuite que vous n’aurez qu’à installer sur votre smartphone. À travers cette appli, vous pourrez accéder à plusieurs informations en temps réel, y compris la température extérieure, votre production d’énergie et votre consommation.

Utiliser des appareils économes en énergie

Les panneaux solaires Plug and Play sont des dispositifs d’autoconsommation énergétique qui, malheureusement, ne peuvent pas fournir assez de puissance énergétique pour alimenter une maison bien équipée. Et si vous les surexploitez, vous risquez de raccourcir leur durée de vie.

En tant que tel, l’idéal est de les utiliser sur des appareils qui consomment très peu d’énergie. C’est là la seule manière de maximiser leur utilisation. À savoir que ce sont des sources d’énergie complémentaires à l’électricité que vous procurent les fournisseurs officiels. Ils ne vous garantissent pas une autoconsommation absolue, mais plutôt une réduction de vos factures d’énergie.