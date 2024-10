RHINOSHIELD lance sa nouvelle gamme pour l’iPhone 16 : innovation, durabilité et personnalisation au rendez-vous

Le leader français des accessoires mobiles, RHINOSHIELD, dévoile sa toute nouvelle collection spécialement conçue pour l’iPhone 16. Forte de plus de dix ans d’expertise et d’innovation, la marque continue de repousser les limites en matière de protection, de durabilité et de respect de l’environnement, tout en répondant aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.

Une décennie d’innovation au service de la protection mobile

Créée il y a plus de dix ans dans un laboratoire de l’Université de Cambridge par deux frères ingénieurs en science des matériaux, RHINOSHIELD s’est rapidement imposée comme une référence incontournable sur le marché des accessoires mobiles. Leur première création, l’Impact Protection, une protection d’écran anti-chocs fabriquée à partir du matériau innovant ShockSpread™, a connu un succès fulgurant grâce à ses propriétés exceptionnelles démontrées lors de tests extrêmes.

Aujourd’hui, la marque va au-delà de la simple performance. Elle aspire à révolutionner un marché souvent dominé par des produits de fast-fashion à usage unique, en proposant des accessoires durables, esthétiques et écoresponsables.

Des coques conçues pour durer et respecter l’environnement

La nouvelle gamme de coques pour l’iPhone 16 illustre parfaitement cet engagement. Compatibles avec l’écosystème MagSafe, ces coques ont été soumises à des tests rigoureux en laboratoire : résistance aux chutes, à la torsion, aux rayures, aux UV et même à l’alcool isopropylique. Tout a été mis en œuvre pour assurer une durabilité maximale et une protection optimale de votre smartphone.

RHINOSHIELD innove également en matière d’écoresponsabilité en développant des coques en mono-matériau, entièrement et facilement recyclables. Ce procédé permet à la marque de mettre en place un système circulaire où les coques en fin de vie sont récupérées, triées, broyées et remodelées pour créer de nouvelles protections. C’est ainsi qu’est née la CircularNext, la première coque circulaire lancée en 2024, produite à partir de coques recyclées et de déchets d’usine, et 100 % neutre en plastique.

Une puissance magnétique renforcée pour une compatibilité optimale

Les nouvelles coques intègrent une technologie avancée offrant une puissance magnétique deux fois supérieure au standard MagSafe. Cela garantit une utilisation sécurisée et sereine avec des accessoires tels que l’AquaStand, une gourde MagSafe multifonctions, ou le GRIP, un support de téléphone léger et personnalisable.

Découvrez les modèles phares de la nouvelle collection

SolidSuit : Fine et légère, cette coque offre une protection maximale contre les chutes et les chocs du quotidien, tout en assurant une prise en main confortable. Son design épuré convient à ceux qui recherchent une protection efficace sans compromettre l’esthétique de leur iPhone 16.

: Fine et légère, cette coque offre une protection maximale contre les chutes et les chocs du quotidien, tout en assurant une prise en main confortable. Son design épuré convient à ceux qui recherchent une protection efficace sans compromettre l’esthétique de leur iPhone 16. CircularNext : Bientôt disponible pour l’iPhone 16, cette coque est entièrement recyclée à partir d’autres coques, incarnant l’engagement écologique fort de RHINOSHIELD. Elle représente un choix idéal pour les utilisateurs soucieux de leur impact environnemental.

: Bientôt disponible pour l’iPhone 16, cette coque est entièrement recyclée à partir d’autres coques, incarnant l’engagement écologique fort de RHINOSHIELD. Elle représente un choix idéal pour les utilisateurs soucieux de leur impact environnemental. Clear : Transparente et résistante au jaunissement, cette coque allie finesse et haute protection. Elle met en valeur le design original de l’iPhone tout en le protégeant des aléas du quotidien.

: Transparente et résistante au jaunissement, cette coque allie finesse et haute protection. Elle met en valeur le design original de l’iPhone tout en le protégeant des aléas du quotidien. JellyTint : Coque translucide et colorée, elle permet d’exprimer sa personnalité avec audace. Disponible en plusieurs teintes, elle ajoute une touche de couleur tout en offrant une protection fiable.

: Coque translucide et colorée, elle permet d’exprimer sa personnalité avec audace. Disponible en plusieurs teintes, elle ajoute une touche de couleur tout en offrant une protection fiable. Mod NX : Avec son verso interchangeable, cette coque est entièrement personnalisable selon vos envies. Changez de style à tout moment pour refléter votre humeur ou vos préférences.

Pour découvrir ces modèles et bien plus encore, visitez la page dédiée aux coques et accessoires pour iPhone 16.

Une protection d’écran innovante : 3D Impact Pro

En complément de ses coques, RHINOSHIELD présente le 3D Impact Pro, une avancée majeure dans la protection d’écran. Cette nouvelle génération offre une résistance aux impacts cinq fois supérieure à celle des versions précédentes. En combinant les avantages du polymère et du verre trempé, elle assure une protection exceptionnelle contre les chocs et les rayures, tout en offrant un toucher agréable et une protection contre la lumière bleue.

L’installation a été simplifiée grâce à un outil d’alignement amélioré. Il suffit de tirer sur une languette pour que la protection adhère parfaitement à l’écran, éliminant les bulles sans effort. Profitez d’une installation rapide et précise à chaque fois.

Offre spéciale lancement

À l’occasion de la sortie des nouveaux iPhone, RHINOSHIELD propose jusqu’à 40 % de réduction sur les protections d’écran Pro pour l’achat d’un combo coque + protection d’écran. C’est le moment idéal pour équiper votre iPhone 16 d’une protection complète à un prix avantageux.

Protection des objectifs photo pour une expérience complète

Pour une protection totale, la marque propose également des protections d’objectifs photo pour l’iPhone 16. Fabriquées en verre renforcé, elles sont 2,7 fois plus solides que les versions précédentes. Anti-condensation et dotées d’une transparence élevée, elles sont assorties aux couleurs des nouveaux iPhone, respectant ainsi le design élégant de votre smartphone.

Personnalisez votre expérience avec RHINOSHIELD

RHINOSHIELD offre des possibilités de personnalisation infinies pour que chaque utilisateur puisse exprimer sa singularité. De nouveaux coloris élégants sont disponibles pour les versions classiques des coques. Pour ceux qui souhaitent se démarquer, des milliers de designs issus de collaborations avec des artistes et des marques prestigieuses sont proposés.

De plus, la marque met à disposition un nouvel outil de création amélioré qui permet d’utiliser vos propres photos et images pour personnaliser votre coque. L’ergonomie optimisée de cet outil offre de multiples possibilités pour créer une protection véritablement unique.

Un engagement écoresponsable au cœur de la stratégie

En se détachant des pratiques de fast-fashion, RHINOSHIELD démontre qu’il est possible de conjuguer performance, esthétisme et respect de l’environnement. La création de coques recyclables et la mise en place d’un système circulaire reflètent une volonté profonde de faire évoluer les pratiques de l’industrie pour un avenir plus durable.

Conclusion

Avec cette nouvelle gamme pour l’iPhone 16, RHINOSHIELD confirme son statut de leader innovant et engagé sur le marché des accessoires mobiles. Que vous soyez à la recherche d’une protection maximale, d’une personnalisation poussée ou d’un produit écoresponsable, la marque propose une solution adaptée à vos besoins.

N’attendez plus pour découvrir ces nouveautés et protéger votre iPhone 16 avec style et responsabilité. Rendez-vous dès maintenant sur le site du fabricant pour explorer l’ensemble de la collection.

Découvrez dès maintenant les coques et accessoires pour iPhone 16

