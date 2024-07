La promo de lancement du Honor 200 Pro touche bientôt à sa fin : ne manquez pas cette opportunité !

Récemment, Honor a dévoilé son dernier smartphone haut de gamme, le Honor 200 Pro. Cet appareil se distingue par son excellent rapport qualité-prix et, pour une durée limitée, il est disponible avec une offre de commande très avantageuse.

Une offre de lancement exceptionnelle

Dans un secteur où les smartphones premium deviennent de plus en plus sophistiqués et performants, les offres de lancement se font rares. Honor change la donne avec une promotion de lancement pour le Honor 200 Pro qui saura séduire les amateurs de bonnes affaires. Ne ratez pas cette offre exceptionnelle : remise immédiate, bonus de reprise, et un casque Marshall Major IV offert. Actuellement, le Honor 200 Pro est proposé à 569,90 euros avec le code AFBSP et deux cadeaux supplémentaires sur la boutique officielle de la marque.

Cette offre se termine à la fin du mois, il ne reste donc que peu de temps pour en profiter. Le prix peut encore baisser grâce à une offre de reprise de 80 euros pour l’ancien smartphone, permettant d’obtenir le Honor 200 Pro pour moins de 600 euros. Le Honor 200 Pro est également disponible chez Orange, avec ou sans forfait mobile.

Un smartphone premium à tarif raisonnable

Le Honor 200 Pro vise à offrir une expérience haut de gamme à un prix compétitif. Il se distingue par son design élégant, ses performances élevées, ses capacités photographiques avancées et son autonomie fiable.

Son design impressionne avec un écran de 6,78 pouces, une épaisseur de 8,2 mm et un poids de 199 g. Il est doté de matériaux premium : verre minéral pour la coque et aluminium pour les tranches, assurant une prise en main confortable et une impression de qualité.

L’écran OLED du Honor 200 Pro offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une définition 1,5K (2700 par 1224 pixels). Il se distingue par une luminosité exceptionnelle, atteignant jusqu’à 4000 cd/m² en pic HDR, selon le fabricant.

En matière de photographie, le Honor 200 Pro est équipé de trois capteurs à l’arrière et d’un capteur selfie à l’avant :

Un capteur photo principal Super Dynamic H9000 de 50 Mégapixels, avec stabilisation optique

Un capteur photo ultra-grand-angle de 12 Mégapixels, avec un champ de vision de 112 degrés

Un téléobjectif Sony IMX856 de 50 Mégapixels avec un zoom optique x2,5

En partenariat avec le Studio Harcourt, Honor propose un mode Harcourt dans l’application photo, permettant de réaliser des portraits noir et blanc de grande qualité.

La fiche technique du Honor 200 Pro est quasiment irréprochable. Le smartphone offre 512 Go de stockage dans sa version de base, 12 Go de RAM et est propulsé par une puce haut de gamme Snapdragon 8s Gen 3, capable de faire tourner des jeux comme Genshin Impact à 60 images par seconde.

[Sponso]