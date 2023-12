Le champ magnétique de la Terre pourrait « se retourner »

Le champ magnétique de notre planète nous protège de bien des choses, depuis les radiations du soleil jusqu’aux événements géomagnétiques qui pourraient interférer avec nos satellites et nos réseaux électriques. Et d’après une équipe de chercheurs, il est constamment en mouvement. Après des siècles d’études des pôles magnétiques, nous pourrions même être « sur le point » d’observer un « renversement » des pôles sud et nord, phénomène se produisant graduellement sur des milliers d’années.

Les champs magnétiques sont générés par des charges électriques en mouvement. Le coeur en fer liquide de la Terre contient couches après couches de conducteurs en mouvement constant, ce qui génère notre champ magnétique. Or, toute déviation aussi légère soit-elle dans ces mouvements peut mener à des changements dans ce champ magnétique. Grâce à l’arrivée des modèles en tant que méthodes de calculs prévisionnels, les scientifiques peuvent mesurer plus précisément que jamais notre champ magnétique. L’emplacement de son pôle nord aurait bougé de 965 kilomètres depuis les premières mesures en 1831, accélérant de plus en plus son mouvement. Il est ainsi passé de 16km par an à récemment 54 km par an.

D’après les estimations des chercheurs, ce comportement pourrait correspondre à un inversement total du champ. Ce qui reste cependant difficile à confirmer avec seulement 200 ans de données. Or, grâce aux pierres volcaniques, qui capturent l’orientation et la force du champ magnétique lors de leur création, on estime qu’un tel renversement se produit tous les 100.000 à 1.000.000 d’années. Il pourrait cependant avoir un impact important sur la vie terrestre. On parle notamment de changements dans la concentration d’ozone, ou encore d’une exposition plus grande aux radiations cosmiques.