🔥 [#BlackFriday] Ivacy : un excellent VPN pour seulement 0,84€ par mois à vie

En cette période de promotions du Black Friday, Ivacy VPN, un fournisseur de services VPN réputé, lance une offre alléchante. Pour une durée limitée, vous pouvez souscrire à ce service VPN à un tarif avantageux de seulement 0,84 euro par mois avec le code BLACKFRIDAY . Une aubaine pour les amateurs de bonnes affaires à la recherche d’un VPN de qualité à moindre coût.

Un bouclier et une épée pour votre vie privée en ligne

Ivacy VPN assure une protection robuste de vos données en ligne grâce à son cryptage de niveau militaire 256 bits. Comme un garde du corps numérique, il sécurise votre trafic Internet dans un canal impénétrable, garantissant ainsi que vos données restent privées et à l’abri des regards indiscrets.

Performance, polyvalence et confort d’utilisation

L’interface utilisateur intuitive d’Ivacy VPN promet une expérience fluide, sans compromis sur la sécurité. Avec une architecture réseau optimisée, le service assure une bande passante illimitée et des vitesses de téléchargement élevées, parfait pour le streaming et le gaming en ligne. De plus, la compatibilité étendue à diverses plateformes, de Windows à iOS, et la possibilité de sécuriser jusqu’à dix appareils simultanément, font d’Ivacy VPN une solution polyvalente et pratique pour tous les utilisateurs.

Liberté et diversité dans le streaming

Ivacy VPN va au-delà de la simple sécurisation de la connexion Internet. Avec plus de 5700 serveurs dans plus de 100 pays, il offre un accès illimité à un Internet sans frontières, idéal pour les expatriés ou les amateurs de contenu multimédia indisponible localement. Les utilisateurs peuvent ainsi profiter d’une expérience de streaming fluide sur des plateformes comme Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max et Disney+, sans contraintes géographiques.

Offre Black Friday

Ivacy VPN propose ce service complet et hautement sécurisé à un tarif très compétitif de 0,9 euro par mois sur un abonnement de 5 ans, représentant une remise de 90% par rapport au tarif standard. De plus en cette période black Friday, vous bénéficiez de 10% supplémentaire avec le code BLACKFRIDAY . Cette offre inclut également le logiciel Password Manager.

Pour ceux qui hésitent encore, Ivacy offre une garantie de satisfaction ou remboursement sous 30 jours.

Rappel de ce qui est inclus avec Ivacy VPN :

Protection contre les malwares

Protocoles IPsec et IKEV avancés

Fonction Smart Connect

Bande passante illimitée

Chiffrement 256 bits de grade militaire

Politique no log

Internet Kill Switch

Téléchargement à haute vitesse

Plus de 5700 serveurs dans plus de 100 emplacements

Support P2P

Appli Kodi dédiée

Connexions simultanées sur dix appareils

👉 Profiter de l’offre Ivacy

[Sponso]