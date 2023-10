Comment diviser un fichier PDF ? Un guide pratique

La division des PDF est une fonction qui peut s’avérer utile de temps à autre. Par exemple, lorsque nous avons un fichier contenant différents segments et que, pour des raisons pratiques, nous voulons diviser chacun d’entre eux en un document distinct pour l’envoyer à différentes personnes. Par exemple, lorsque le document est tout simplement trop long et que nous voulons le diviser en plusieurs parties.

Comment diviser un fichier PDF en plusieurs fichiers ? Il existe de nombreux outils de division de pages PDF, et la division de documents PDF peut se faire de différentes manières. Voici deux des méthodes les plus simples et les plus pratiques.

Comment diviser un PDF

La première méthode exige l’utilisation d’un logiciel spécifique, tandis que la seconde requiert uniquement une connexion internet.

Méthode 1 : diviser le PDF avec un programme d’édition

Opter pour un logiciel spécialisé est un choix à la fois sécurisé et quelque peu laborieux, nécessitant le téléchargement et l’installation préalable. Certains sont gratuits, d’autres exigent un paiement.

Pour illustrer, prenons l’exemple de SwifDoo PDF, une application de bureau qui opère en mode hors-ligne et est capable de traiter des fichiers PDF ou TIFF multipages. L’application permet également de convertir ces fichiers en plusieurs formats comme PDF, JPG, PNG, TIFF, ou Word.

Pour diviser un PDF avec SwifDoo PDF, commencez par ouvrir un fichier comportant plusieurs pages. Cliquez ensuite sur l’icône représentant deux pages juxtaposées, située en haut de l’écran sous l’onglet Édition. Vous verrez apparaître les vignettes des pages sur le côté gauche. Cliquez sur l’une d’elles et choisissez « >Diviser la page« . Enfin, sélectionnez les pages à isoler, décidez si elles doivent être conservées en tant que fichiers distincts ou supprimées, puis cliquez sur « Appliquer les modifications« , les pages seront séparées.

La segmentation d’un fichier PDF avec SwifDoo PDF est un processus simplifié, et le logiciel excelle également dans la gestion d’autres types de fichiers PDF.

Méthode 2: diviser le PDF en ligne

Il existe différents types de services gratuits de fichiers PDF disponibles sur Internet qui vous permettent de manipuler des fichiers PDF, incluant la segmentation, la fusion, la rotation et d’autres fonctions.

En ce qui concerne spécifiquement le fractionnement des PDF, il y a :

Comment diviser un PDF de cette manière ? L’utilisation de ce type d’outils est très simple. Il suffit de sélectionner le fichier que vous souhaitez diviser parmi les fichiers présents sur votre appareils, puis de sélectionner les pages que vous souhaitez séparer.

Lorsque tout est conforme à vos souhaits, enregistrez les modifications et attendez que le fichier soit divisé. Vous aurez ensuite la possibilité de télécharger les fichiers prêts à l’emploi. Ces services sont généralement gratuits et ne comportent pas de filigranes.

Toutefois, cette méthode présente des risques en termes de sécurité pour des fichiers contenant des données sensibles.

Pour Conclure

Éditer des fichiers PDF pour répondre à divers besoins est désormais à la portée de tous. Les options vont bien au-delà des méthodes mentionnées ici, et incluent même la traduction des PDF. En suivant les directives décrites, la tâche de segmentation des PDF devient un jeu d’enfant, que vous optiez pour un service en ligne ou un logiciel spécialisé. Chaque méthode a ses avantages et inconvénients : la première est plus pratique, la seconde plus sécurisée.

[Sponso]