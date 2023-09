Resident Evil 4 Remake : un DLC avec Ada Wong et une version PSVR 2 en approche (trailer)

Une fois de plus, Capcom s’affirme comme un soutien indéfectible de Sony et de son PSVR. Déjà présent pour le PSVR premier du nom avec Resident Evil VII, Capcom a profité du State of Play pour nous rappeler au bon souvenir de RE4 Remake dans sa version PlayStation VR 2. Le mode VR du jeu sera disponible gratuitement cet hiver (sans autre précision sur la date), et au vu des premières images du jeu, la réalisation globale sera forcément très au dessus de celle du RE4 VR déjà disponible sur Meta Quest 2 (et qui est déjà excellent en tous points).

Outre ce mode VR très attendu par les possesseurs de PSVR2 (d’autant que la communication sur le casque reste très erratique), RE4 Remake aura droit à un DLC (non VR cette fois) avec la belle et très classe Ada Wong en vedette. Baptisé « Une autre voie », ce nouvel arc narratif nous permettra aussi de retrouver les personnages de Luis Serra et Albert Wesker. Là encore, très peu de précisions, mais le trailer envoyait gentiment du bois grâce à un moteur de rendu vraiment new gen. Le DLC sera disponible à 9,99 euros le 21 septembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series et PC.