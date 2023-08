4K Video Downloader+ : téléchargez en 4K les sites web les plus populaires (YouTube, Vimeo, TikTok, Twitch, etc.)

Télécharger en 4K, sans compromis, les contenus des sites web les plus populaires, c’est la promesse de 4K Video Downloader+ , un utilitaire arrivé à pleine maturité après 10 ans de développement et les retours de millions d’utilisateurs. Pour les nouveaux venus comme pour les vieux briscards qui connaissent déjà le logiciel, 4K Video Downloader+ représente une évolution plus que notable, avec toujours en ligne de mire l’objectif (rempli) de pouvoir télécharger des vidéos au format 4K (voire 8K) issues des sites webs les plus populaires du moment (YouTube, Twitch, TikTok, Vimeo, Facebook, etc.).

Une interface épurée et pratique

La première amélioration qui saute littéralement aux yeux, c’est la nouvelle interface, épurée et élégante, qui permet d’accéder à toutes les fonctions du logiciel sans devoir se coltiner auparavant une doc assommante. Les menus et les fonctions sont mieux agencés que sur les moutures précédentes de l’outil. L’utilisateur va ainsi à l’essentiel, notamment aussi grâce à une barre de recherche qui évite d’avoir à ouvrir plusieurs onglets sur le navigateur lorsque l’on pioche successivement des vidéos situées sur des sites différents. Cette nouveauté est d’autant plus utile que 4K Video Downloader+ voit large en terme de sources de contenus téléchargeables : outre les traditionnels poids lourds du web (YouTube, Twitch, TikTok, Vimeo, Facebook, Tumblr), on y trouve aussi des sites trop souvent oubliés par ce type d’outils (Bilibili, Niconico, Naver TV, Likee, etc.). Plus que complet donc.

De nombreux types et formats de contenus

L’autre « facilitateur » de cette interface revue et remaniée, c’est la possibilité de filtrer les contenus par types (vidéo, audio, playlists, chaînes, abonnements, fichiers). Les formats reconnus sont d’ailleurs nombreux, et il est même possible de télécharger des Playlists YouTube complètes, des vidéos avec sous-titres (format STR pour 50 langues) voire des vidéos en 360° (pour le visionnage en VR par exemple). Les sous-titres peuvent être récupérés non seulement pour une vidéo, mais aussi pour toute une playlist YouTube ou même une chaîne. L’utilisateur peut aussi définir ses préférences de téléchargement (qualité et résolution en sortie), et ce pour tous les téléchargements ultérieurs. Un gain de temps vraiment appréciable. Enfin, les performances d’ensemble du logiciel ont été grandement améliorées avec notamment des temps de téléchargement sensiblement réduits.

Des tarifs pour tous

4K Video Downloader+ se montre in fine très souple sur ses tarifs : outre une version d’essai totalement gratuite, le logiciel se décline en trois versions/licence, soit Lite (fonctions standard pour 18 euros/an), Personnel (toutes les fonctions pour 30 euros avec licence perpétuelle) et Pro (fonctions dédiées aux entreprises pour 48 euros avec licence perpétuelle). Bon point aussi, ceux qui bénéficient déjà d’une licence Lite, Personal ou Pro de 4K Video Downloader auront droit en sus à une réduction pour la bascule vers 4K Video Downloader+.

