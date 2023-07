Amazon augmente le prix de son Pass Ligue 1

Mauvaise nouvelle du côté d’Amazon qui annonce une hausse de prix pour le Pass Ligue 1, qui permet de voir une très grande partie des matchs de football du championnat en France. Les clients sont prévenus par e-mail d’une hausse de 2 euros par mois.

« Le prix de votre abonnement mensuel au Pass Ligue 1 passera de 12,99€/mois à 14,99€/mois à partir du 4 août 2023. Si vous avez déjà désactivé le renouvellement automatique de votre abonnement, vous ne serez plus prélevé à compter de la prochaine période mensuelle », indique Amazon dans son e-mail. Le groupe ajoute l’offre saison existe toujours à 99€ et permet d’économiser jusqu’à 30% par rapport à l’offre mensuelle.

2€ de plus par mois le pass Ligue 1. Ça va non, y a 2 équipes en moins donc moins de match a couvrir et ça augmente.

La je ne dis pas Merci @primevideosport pic.twitter.com/bSlOF1cC2z

— HarperLudlow (@Lula_Pauline) July 4, 2023