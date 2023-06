Une animation de la NASA dévoile l’étendue des émissions carbone sur la planète (et ça fait peur…)

Même s’il ne se passe pas une journée sans que l’on ne parle de l’impact de l’homme sur le réchauffement climatique, il reste un peu compliqué de visualiser clairement cet impact à l’échelle de notre planète. Le Scientific Visualization Studio de la NASA a donc publié une animation qui permet de visualiser simplement (et très efficacement) les émissions de CO2 qui se répandent dans l’atmosphère terrestre. Les nappes en vert correspondent au CO2 émis par l’écosystème marin, les nappes en bleu au CO2 émis par la terre (sans intervention de l’homme donc), tandis que les nappes en rouge et en orange correspondent au émissions carbone émises par la biomasse et de combustibles fossiles.