Super Mario Bros. Le Film : Universal avance (un peu) la date de sortie

En voilà une bonne surprise ! Universal Pictures vient d’annoncer sur son compte Twitter que le très attendu Super Mario Bros. Le Film sortirait en salles le 5 avril prochain dans plus de 60 pays, une date avancée de deux jours par rapport au calendrier précédent (7 avril). Quant au trailer final du métrage, il sera toujours diffusé le 9 mars prochain. La nouvelle date est valable pour la sortie du film aux Etats-Unis, en Chine, en France, au Royaume-Uni, en Italie et en Allemagne (entre autres). A noter qu’au Japon, la sortie du film reste décalée au 28 avril (il faudra bien éviter les spoilers !).

Wahoo! The #SuperMarioMovie is moving from April 7 to April 5 in the US and in more than 60 markets around the world. The movie hits theaters in additional markets in April and May, with Japan opening April 28. pic.twitter.com/CjlikfC3cu

— The Super Mario Bros. Movie (@supermariomovie) February 28, 2023