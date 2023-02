[MWC 2023] Lenovo dévoile des laptops et smartphones à écran déroulable

Après les écrans pliables, les écrans enroulables ? Lenovo a en tout cas sorti la grosse artillerie pour vanter les mérites de dalles qui s’enroulent et se déroulent, sur des smartphones ou des ordinateurs portables. Ces appareils-concepts ne sont pas destinés à la vente mais ils permettent de rêver un peu les yeux ouverts sur les produits électroniques qui peupleront notre futur. Le site The Verge a pu observer de près deux prototypes, et si l’idée est intéressante, le produit est encore loin de la phase commerciale.

Le smartphone à écran déroulable peut ainsi passer d’un form factor carré à un rectangle nettement plus conventionnel, et ce en appuyant simplement sur un bouton placé sur la tranche. Malin, la partie de l’écran enroulée (avant d’être déroulée verticalement) peut aussi servir d’écran externe. A noter que l’interface du smartphone s’adapte en temps réel au changement dynamique de taille d’écran, tout comme les apps.

Le laptop à écran déroulable fonctionne de la même façon : un simple bouton sur la tranche permet de passer (lentement) d’une dalle 13 pouces à un 15,3 pouces au format 8:9 et à la résolution 2024 x 2368 pixels. Là encore, si la technologie est impressionnante, il est légitime de se demander quel utilisateur aura réellement besoin de basculer entre deux formats d’écran. Lenovo estime qu’un tel produit pourrait rendre caduque les besoins en second écran externe, ce qui ne nous semble pas forcément évident : la surface extensible offre beaucoup moins d’espace de travail supplémentaire qu’un véritable écran externe. Evidemment, aucun de ces deux prototypes n’est destiné à la vente.