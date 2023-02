Aux Etats-Unis, les bornes Superchargeurs seront ouvertes aux véhicules autres que Tesla

A l’instar de ce qui se passe déjà dans plusieurs pays européens, les bornes Superchargeurs seront ouvertes dès l’an prochain aux véhicules d’autres marques que Tesla. Les négociations entre Elon Musk et l’administration de la Maison Blanche ont donc fini par porter leur fruit, sachant que l’entrepreneur aurait été bien mal avisé de bloquer une décision allant à ce point dans le sens de l’intérêt général… et de l’avenir de la planète.

L’accord conclu entre Tesla et l’équipe de Joe Biden concerne un minima de 3 500 Superchargeurs d’une capacité de 250 W. Cela couvre aussi bien certaines bornes déjà présentes le long des axes routiers que celles que Tesla a prévu d’installer d’ici les prochains mois. D’autres bornes de recharge situées « dans les hôtels et les restaurants dans les zones urbaines et rurales » seront aussi mises à disposition des voitures électriques, et ce quelles que soient la marque du véhicule.

Pour Tesla, ce deal « vert » n’est pas un énorme sacrifice : le constructeur dispose déjà de 6 756 Superchargeurs disséminés sur l’ensemble du territoire américain. Cela ressemble encore à une goutte d’eau face aux 59 000 bornes de recharge publiques (un nombre déjà insuffisant face aux besoins futurs en VE), mais les bornes Tesla ont pour elles de proposer des vitesses de charge vraiment intéressantes pour les conducteurs de VE.