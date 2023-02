Resident Evil Village : un trailer de gameplay avec le PSVR 2

Disponible dès le lancement du PlayStation VR 2 le 22 février prochain, Resident Evil Village dans sa version VR montre enfin du gameplay. Les différentes séquences dévoilées en VR impressionnent principalement par leur niveau de réalisation, vraiment très proche de la version « flat » du jeu. Forcément, la vue VR rajoute de l’immersion, les mouvements de préhension des objects sont encore plus « naturels », et ne parlons pas des phases de gunfight ou des combats à l’arme blanche, qui doivent générer de sacrés sensations sous le casque ! Il sera même possible de joueur virtuellement du piano !



Pour rappel, cette version VR sera disponible sous la forme d’une mise à jour du titre original, et sans surcoût pour ceux qui disposent déjà du jeu. Les moins convaincus (ou qui ne demandent qu’à l’être), pourront toujours s’essayer à la démo de ce mode VR qui sera elle aussi disponible sur le PlayStation Store le 22 février prochain. Nul doute que ce Resident Evil Village fera vendre du PSVR 2, à l’instar de RE VII sur le PSVR premier du nom.