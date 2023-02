Capcom annonce une version remaster du chef d’oeuvre Ghost Trick : Détective Fantôme

Sorti en 2010 sur Nintendo DS, Ghost Trick : Détective Fantôme est un titre atypique et à la direction artistique incroyable. Le joueur incarne un fantôme prenant possession des objets dans des niveaux superbement animés, le tout avec la possibilité de manipuler le temps ! Ce bijou absolu du point’n click (incidemment l’un de mes 10 jeux préférés toute plateforme confondue), va bientôt avoir droit à un écrin à la mesure de sa beauté. Capcom vient en effet d’annoncer un remaster « next gen » de ce titre, remaster qui tournera sur Switch, PC, PS4 et Xbox One (et donc aussi sur PS5 et Xbox Series X/S).

Cette nouvelle version éliminera l’effet de pixellisation du titre d’origine (qui a aujourd’hui encore un énorme charme) et tournera en 1080p (Full HD donc) et 60 images par seconde. Quant à la superbe BO, elle a été entièrement remixée. Le remaster de Ghost Trick : Détective Fantôme sera bien sûr traduit en Français et contiendra aussi une galerie d’illustrations inédites ainsi que les nouveaux trophées à collectionner qui étaient déjà présents sur l’adaptation iOS du titre.