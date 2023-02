OnePlus tease son premier smartphone pliable pour le Q3 2023

Les Samsung Galaxy Fold vont bientôt avoir de la concurrence. Lors de la présentation de lancement du OnePlus 11 (version internationale), le fabricant chinois a directement « teasé » son premier smartphone pliable pour le troisième trimestre 2023 ! Est-ce à dire que l’appareil sera seulement dévoilé lors du Q3 mais commercialisé plus tard ? Nul ne le sait, mais on rappellera à toutes fins utiles que les marques “OnePlus V Fold” et “OnePlus V Flip” ont été récemment déposées en Chine. Ce teaser a failli passer inaperçu à cause d’un petit loupé : la retransmission live de la keynote a été coupée juste avant la diffusion du teaser sur scène,; mais bien évidemment, l’info a fuité grâce aux invités présents lors de l’évènement.

La présence de deux smartphones pliables sur l’image semble confirmer que OnePlus dévoilera deux modèles pliables, ce qui là encore serait raccord avec les dépôts de marque en Chine. Pour le reste il va falloir se montrer patient puisqu’aucune rumeur ou fuite ne nous renseigne sur les caractéristiques des deux appareils. Reste aussi l’inconnue du prix, une donnée d’autant plus cruciale que le tarif élevé est sans doute actuellement le principal frein à l’achat d’un smartphone pliable…