Nintendo : des résultats en baisse mais la Switch dépasse la PS4

Nintendo a bien « performé » sur les 9 premiers mois de son année fiscale. Certes, le chiffre d’affaires (9,1 milliards d’euros) est en baisse sur un an, tout comme les bénéfices (2,9 milliards d’euros et -13%). Nintendo reste largement dans le vert mais annonce logiquement une baisse de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices annuels, les prévisions étant de 11,3 milliards d’euros pour le premier et de 3,4 milliards d’euros pour le second.

D’autres chiffres permettent de recadrer l’ensemble, notamment le chiffre des ventes totales de Nintendo Switch depuis le lancement de la console, des ventes qui culminent désormais à 122,5 millions d’unités. En un trimestre, la Switch est ainsi passée devant la PlayStation 4 (117 millions) et la Game Boy (118 millions) et se situe désormais sur le podium des consoles les plus vendues au monde, assez loin derrière la PS2 (155 millions) et la Nintendo DS (154 millions). 14,91 millions de Switch se sont écoulées sur les 9 derniers mois (-21%) ; pas si mal pour une console disponible depuis aussi longtemps . Sur l’année fiscale entière, Nintendo prévoit que 18 millions de Switch auront trouvé preneur.

Autre chiffre qui claque, les 994 millions de jeux Switch distribués à la date du 31 décembre 2022, soit plus d’1 milliard de jeux Switch écoulés au moment d’écrire ces lignes ! Là encore, les ventes de jeux sont en recul sur l’année fiscale en cours, mais tout de même…