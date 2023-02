Knockout City : les serveurs du jeu seront fermés le 6 juin prochain

Cela commence à ressembler à un avertissement pour toute l’industrie, mais aussi pour les joueurs. Après les annonces de fin de partie pour Marvel’s Avengers, Apex Legends Mobile, Dragon Quest The Adventure of Dai : A Hero’s Bonds et il y a quelques heures à peine d’Echo VR, c’est donc au tour de Knockout City, un jeu de balle au prisonnier massivement multijoueurs, de fermer ses portes, ou plutôt ses serveurs. Velan Studios vient malheureusement d’annoncer que les serveurs du jeu seront arrêtés le 6 juin prochain, soit deux ans à peine après le lancement du jeu. Bonne initiative malgré tout, les joueurs PC (et uniquement PC) pourront continuer de jouer sur des serveurs privés.

We have an important announcement about the future of Knockout City.

Season 9 will be our final Season. All servers will be shut down on June 6th. We have more in store, so stay tuned!

Learn more about the upcoming sunset in our latest blog: https://t.co/15hTpzmSyq

