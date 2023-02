EA aurait annulé un jeu solo de la franchise Titanfall

Malgré ses excellentes idées de gameplay et une base de joueurs très attachée à la franchise, le FPS Titanfall ne semble plus vraiment avoir la cote chez Electronic Arts. Le journaliste Jason Schreier affirme dans les colonnes de Bloomberg qu’un projet de jeu solo basé sur le lore Titanfall et sobrement baptisé Titanfall Legends (sans doute un nom de code) a été purement et simplement annulé par Respawn Entertainment.

Cette annulation ne serait pas vraiment une surprise dans le contexte actuel : EA vient en effet d’arrêter la version mobile d’Apex Legends, a mis un terme au développement de Battlefield Mobile et a reporté le jeu Star Wars Jedi. Il n’en reste pas moins que c’est une déception, d’autant que le secteur du JV est déjà soulé de FPS/TPS multijoueurs. Un FPS solo dans un univers aussi riche que celui de Titanfall (et d’Apex Legends, les deux lore seraient mixés dans le jeu) n’était pas à priori une mauvaise idée.

50 personnes travaillaient sur ce projet et pour un certain nombre d’entre elles ce sera la sortie, EA ayant décidé de ne pas garder l’ensemble de ses effectifs. Mohammad Alavi, l’un des créateurs des franchises Titanfall et Apex Legends et responsable de ce projet Titanfall « caché » a d’ailleurs quitté Respawn Entertainment le 11 janvier dernier.