Paramount+ absorbe totalement Showtime (Dexter, Californication, etc.)

Plusieurs séries de Showtime sont déjà incluses dans le catalogue de Paramount+ (Dexter, Californication), mais cette fois, il s’agit bien d’une intégration totale de Showtime dans le service de streaming, ce qui se traduit notamment par le changement de nom de l’offre premium désormais baptisée « Paramount+ With Showtime ». Pour l’amateur de séries, cette fusion permettra au moins de ne pas avoir à courir deux lièvres à la fois pour bénéficier des catalogues de Paramount et de Showtime, au moment même où le nombre de services de SVoD est en forte augmentation (trop sans doute).

Bob Bakish, CEO de Paramount Global estime que ce rapprochement fera de Paramount+ « le premier [service de SVoD] de son genre à intégrer des contenus de streaming et linéaires ». Il faut bien être premier quelque part… Malheureusement, cette fusion s’accompagne d’une stratégie de réduction des coûts, qui impacte aussi sur les séries en cours. Ainsi, le très bon American Gigolo avec Jon Bernthal en vedette en restera à une seule saison, tout comme la série Let The Right One In. quant à Three Women, la production a tout simplement été arrêtée ! On aurait tendance à dire que des services de SVoD qui coupent les vivres de leurs séries à la moindre bourrasque ne tiendront pas sur la durée, mais l’exemple de Netflix prouve sans doute le contraire, même s’il n’y a sans doute pas lieu de s’en féliciter…