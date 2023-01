Débits Netflix : Orange, SFR, Bouygues et Free sont à égalité

Netflix propose tous les mois un classement avec les débits moyens des opérateurs des différents pays et les données pour décembre 2022 en France montrent qu’Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free sont désormais à égalité.

En effet, Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free ont tous les quatre un débit moyen de 3,6 Mb/s sur Netflix. C’est valable aussi bien en fibre qu’en ADSL (fibre et câble pour SFR). Seul SFR avait ce débit en novembre, les autres étaient à 3,4 Mb/s en moyenne. Voilà donc qu’ils progressent pour rattraper leur concurrence au logo rouge. À noter qu’ils ont stagné à 3,4 Mb/s depuis quelques mois maintenant. Il n’est pas précisé pourquoi ils ont soudainement proposé une amélioration.

Concernant SFR en ADSL, que Netflix sépare à chaque fois, son débit moyen est maintenant de 3,4 Mb/s. Là encore, il s’agit d’une progression puisque le débit précédent était de 3,2 Mb/s. L’opérateur était même à 3 Mb/s en moyenne durant l’été.

Selon Netflix, la France fait partie du deuxième lot de pays avec les meilleurs débits moyens aux côtés de l’Allemagne, de la Finlande, de l’Irlande, de l’Italie, du Japon, de la Roumanie et plus encore. Le premier lot comprend la Belgique, les États-Unis, l’Espagne et d’autres encore avec une moyenne de 3,8 Mb/s.

Évidemment, plus le débit est important, mieux c’est pour la lecture en streaming. Cela évite des ralentissements pendant le visionnage.