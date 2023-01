Xbox Games With Gold : les jeux offerts en février 2023

Microsoft dévoile les jeux Xbox qui seront offerts durant février 2023 avec son programme Games with Gold. Cela concerne tous les joueurs qui ont un abonnement au Xbox Live, celui-ci permettant de jouer en ligne. Pour rappel, il y avait quatre jeux offerts auparavant, contre deux maintenant. Cela s’explique par une décision de Microsoft de ne plus offrir de jeux Xbox 360, et ce depuis le 1er octobre 2022.

Le premier jeu Xbox offert est For The King (du 1er au 28 février). Le roi est mort, assassiné d’une main inconnue. Le royaume de Fahrul, autrefois paisible, est désormais plongé dans le chaos. Totalement désemparée, la reine a demandé à tous ses sujets de repousser la catastrophe qui les menace. Répondrez-vous à son appel ? For The King associe savamment stratégie, combat au tour par tour et éléments de roguelike. Les cartes, les quêtes et les événements sont générés de façon procédurale, afin que chaque partie soit unique. Vous pouvez également explorer Farhul en solitaire ou en coopération, en ligne comme en local. Rappelez-vous : vous ne faites ça ni pour la fortune, ni pour la gloire, mais pour votre village, votre royaume… et pour le roi !

Le deuxième jeu offert est Guts ‘N Goals (du 16 février au 15 mars). Voici Guts ‘N Goals, où les ballons de foot sont parfois des palets de hockey et où vous vous servez d’une batte pour marquer des buts, plutôt que de vos pieds. Chaque stade possède sa propre variation unique du match de football. Marquez un but avec un ballon de plage sur le sable fin et frappez dans un palet de hockey à la patinoire.