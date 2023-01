Lightyear arrête la production de son VE à énergie solaire après seulement 3 mois

Les temps sont durs, notamment pour les startups qui souhaitent lancer sur le marché des véhicules innovants et basés sur les EnR. Lightyear semblait pourtant bien parti avec son VE équipé de panneaux électriques, mais la jeune pousse hollandaise vient d’annoncer qu’elle arrêtait la production en série du véhicule après seulement 3 mois. Près d’un millier de Lihgtyear 0 devaient initialement sortir de l’usine.

Démarrage compliqué pour la première VE commerciale européenne à énergie solaire

Lightyear justifie cette pause sine die sur sa page de blog comme une « restructuration stratégique », ce qui veut tout et rien dire à la fois. Les efforts de la société seront désormais réorientés vers la conception de la Lightyear 2, un véhicule qui devrait être tarifé au 6ème du prix de la Lightyear 0 (soit 40 000 dollars contre 270 000 dollars). Ce nouveau VE devrait rentrer en production en 2025.

En annonçant l’arrêt de la production, Lightyear est au moins conscient des soucis en cascade que cette décision va générer, et reconnait dans son communiqué que « les investisseurs, les clients, les fournisseurs et le gouvernement » seront lourdement impactés. Valmet Automotive, le partenaire de Lightyear chargé de la production du véhicule, annonce déjà des licenciements à venir. La startup a aussi demandé à la justice commerciale l’autorisation de suspendre les paiements en cours. La société Lihgtyear confirme en outre qu’elle commence à chercher des fonds pour son nouveau projet…Face à la situation actuelle, pour le moins délétère, , il n’est toutefois pas certain que les investisseurs se pressent pour financer la Lightyear 2.