Amazon Prime Video : une adaptation en série de Tigre et Dragon serait en préparation

Amazon Prime Video a le vent en poupe malgré les critiques très mitigées du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir. Les succès d’audience de cette série (par delà les critiques donc…), le phénomène The Boys, le contrat récemment signé avec Warner ainsi que la diffusion prochaine de la série The Last of Us placent la plateforme de streaming au coeur de l’actualité du secteur. Amazon a donc le vent dans les voiles au moment même où Netflix continue de décevoir, notamment avec ses (nombreuses) annulations de séries, le lancement du nanardesque The Witcher : l’héritage du sang, sans oublier la chasse promise au partage de comptes.



Prime Video pourrait profiter de cette bonne séquence pour officialiser une série basée sur le film culte Tigre et Dragon (2000), qui avait pour rôles principaux Michelle Yeoh, Chow Yun-fat et Zhang Ziyi. Référence absolue du film d’arts martiaux, Tigre et Dragon pourrait donc renaitre de ses lointaines cendres sous la forme d’une série coproduite par Sony Pictures. Le projet serait piloté par Jason Ning, l’actuel producteur de la série Silk : Spider Society. Ce dernier vient en effet de signer un contrat avec Sony Pictures et tout porte à croire que l’adaptation de Tigre et dragon serait l’objectif premier de ce deal. Reste encore à trouver un réal à la hauteur de Ang Lee : Tigre et Dragon se caractérise en effet par une mise en scène et une photographie de toute beauté, qui sublime réellement les combats. La fameuse séquence dans laquelle Chow Yun-fat combat au dessus d’une forêt de bambous est restée dans toutes les mémoires.