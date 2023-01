Google mis en garde par l’Allemagne sur les données personnelles des utilisateurs

Le gendarme allemand de la concurrence appelle Google à mieux s’assurer du consentement de ses utilisateurs pour le traitement de leurs données, via ses différents services, dans une décision préliminaire qui pourrait aboutir à des changements obligatoires pour le groupe.

Google se fait taper sur les doigts en Allemagne

« L’entreprise doit donner aux utilisateurs suffisamment de choix quant au traitement de leurs données », a déclaré le président de l’Office anti-cartel, Andreas Mundt, dans un communiqué. S’il ne s’agit pour l’instant que d’un avertissement non contraignant, des changements pourraient être imposés au cours de l’année si la situation n’évolue pas selon l’Office.

Concrètement, le régulateur reproche à Google d’accumuler un grand nombre de données provenant de ses différents services, comme la recherche, YouTube, Google Play Store et Google Maps. Ces opérations lui permettent de créer des profils très détaillés de ses utilisateurs, qu’il peut ensuite vendre aux annonceurs. Or, les utilisateurs « n’ont pas le choix suffisant pour décider s’ils sont d’accord avec ce vaste traitement interservices de leurs données », selon l’Office. Les choix actuellement proposés sont en effet trop peu transparents et globaux.

Pour le gendarme de la concurrence allemand, les utilisateurs doivent pouvoir limiter le traitement de leurs données à un seul service, ou en fonction de sa finalité. Il ne doit en outre pas être plus facile pour les utilisateurs de donner leur consentement au traitement interservices de leurs données que de refuser. Ce qui est actuellement le cas, selon l’Office.

Google a réagi, assurant « poursuivre notre dialogue constructif avec l’autorité de la concurrence allemande, afin de répondre à leurs préoccupations ». Et d’ajouter : « Il est attendu de Google de mener son activité de manière responsable » en répondant « aux attentes des régulateurs ».

Une nouvelle loi depuis 2021

Cet avertissement s’inscrit dans le cadre d’une procédure ouverte par l’antitrust allemand contre Google en début d’année dernière, en application d’une nouvelle loi entrée en vigueur en 2021. Celle-ci permet notamment de prendre des mesures immédiates pour empêcher certaines pratiques anticoncurrentielles des entreprises en situation de domination sur les marchés, ce qui est le cas de Google, selon le gendarme de la concurrence.