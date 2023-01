Steam atteint les 10 millions de joueurs en simultané, et c’est un record

Steam s’impose dans le paysage vidéoludique. Le week-end dernier, Steam a ainsi atteint les 10 millions de joueurs en simultané, un nouveau record pour la société américaine. Ce pallier symbolique a été franchi le 7 janvier en début d’après-midi, avec exactement 10 082 055 de joueurs connectés simultanément à leurs titres favoris. Plus fort encore, dès le lendemain (le dimanche 8 janvier donc), ce record tout frais a de nouveau été battu avec pas moins de 10 284 568 joueurs simultanés ! Sur l’ensemble de cette journée, plus de 33 millions de joueurs ont ouvert une session Steam, un record là encore. Pour rappel, les 30 millions de joueurs en une journée avaient été atteints à la mi-octobre 2022.

L’énorme succès de Steam a au moins le mérite de démontrer que le PC gaming est loin d’être aussi moribond qu’annoncé par nombre d’analystes. Les consoles et le jeu mobile devaient tout balayer si l’on en croit les augures, et au final, le jeu sur PC garde une solide base installée de joueurs, qui plus est des joueurs souvent investis et réguliers dans leur passion commune.