Netflix : saison 2 confirmée pour Mercredi, saison 2 annulée pour Inside Job (après confirmation de la saison !)

Netflix continue de souffler le chaud et le froid sur ses séries, alternant les confirmations de saisons de ses grosses cylindrées à audience, et en annulant dans le même temps toutes les séries qui n’atteignent pas la taille critique assez rapidement. C’est donc sans surprise que l’on vient d’apprendre la prolongation de Mercredi, spin-off sur La Famille Adams réalisé par le génial Tim Burton (la série est un peu moins géniale ceci dit…). Retour donc à l’Académie Nervermore pour cette série finalement taillée (une nouvelle fois) pour le public adolescent. Avec son record d’audience en bandoulière et son casting trois étoiles (Jenna Ortega, Christina Ricci, Catherine Zeta-Jones, Gwendoline Christie), Mercredi est bien partie pour prendre le relais du phénomène Stranger Things.

En même temps que cette confirmation presqu’évidente, la série animée Inside Job est remisée au placard après à peine une saison, et alors même que la seconde saison avec bien été confirmée cet été par Netflix ! Signée Shion Takeuchi (Désenchantée) et Alex Hirsch (Gravity Falls), cette série au ton adulte et décomplexé était pourtant l’une des très bonnes surprises de 2022, et l’annonce d’une saisons 2 indiquait tout de même que cette dernière avait trouvé son public.



Oui mais voilà, « avoir un public » ne suffit plus pour Netflix qui semble désormais privilégier uniquement les séries qui cassent la baraque en terme d’audience, et ce quelles que soient les qualités de ces productions ultra populaires. 1899, Inside Job, et tant d’autres séries ont déjà fait les frais de cette gestion très « comptable », et d’autres contenus récents (comme Sandman) se retrouveront sans doute sur la sellette après leur seconde saison.