CES 2023 : Razer présente la Leviathan V2 Pro, une barre de son qui suit les mouvements de tête de l’utilisateur

Razer a dévoilé une large gamme de produits lors du CES 2023, dont l’originale Leviathan V2 Pro, une barre de son compacte blindée de LEDs RGB qui a la particularité d’embarquer une caméra… capable de suivre les mouvements de tête de l’utilisateur ! Cette barre de son accompagnée d’un caisson de basse est le modèle premium de la gamme Leviathan (Leviathan V2 et Leviathan V2 X), mais se distingue de ses consœurs sur plusieurs points. La grande nouveauté de la Leviathan V2 Pro consiste en une caméra pilotée par une IA, caméra capable de suivre les mouvements de tête de l’utilisateur. De cette façon, l’enceinte peut modifier la direction des HP (vers la tête de l’utilisateur donc) afin de garantir une immersion sonore optimale et en THX Spatial Audio qui plus est !

Deux modes audio sont proposés, doit un mode qui simule de l’audio spatialisé à 360° (binaural), et un second mode pour émuler les systèmes multi enceintes (3.1 ou 5.1 par exemple). L’installation est plug and play (un simple câble USB-C pour relier l’enceinte au PC), mais la Leviathan V2 Pro dispose de sa propre alimentation. Et forcément puisqu’il s’agit de Razer, les LEDs RGB sont de la partie pour une ambiance « PC Gaming » tout en finesse. Enfin, l’accessoire sera compatible l’app Razer Audio (réglage du volume, égaliseur, choix des modes audio, mode Chroma, etc.).

La Leviathan V2 Pro est déjà disponible en précommande au prix de 400 dollars. Les premières livraisons seront assurées à partir du 31 janvier.