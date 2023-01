Lenovo étend sa gamme d’appareil professionnels avec le ThinkPhone, un smartphone conçu tout naturellement par sa division Motorola. Le ThinkPhone, c’est un peu le ThinkPad à la sauce mobile. On retrouve déjà les codes de design spécifiques de la gamme, soit un châssis gris renforcé (certification MIL-STD 810H) à la norme IP68 capable de résister aux chocs et à l’immersion, et bien entendu, l’emblématique petit bouton rouge multifonctions, une référence directe cette fois aux ThinkPad (ce petit bouton peut même servir de talkie-walkie dans l’application Microsoft Teams). L’appareil embarque une dalle 6,6 pouces FHD+ au taux de rafraichissement de 144 Hz, un processeur Snapdragon 8+ Gen 1, une batterie avec bloc recharge 68W qui assure une autonomie maousse de 36 heures, et un capteur photo principal de 50 mégapixels.

Au delà des specs hardware, ce sont surtout les services attenants qui impressionnent. Le ThinkPhone est doté de la fonction Think 2 Think qui permet de connecter en un clin d’œil le smartphone au PC (Lenovo of course). Le déploiement de flotte est assuré en Zéro Touch, sa gestion étant assurée par une suite logicielle complète composée de Moto OEMConfig (pour la… configuration de la flotte), Moto Device Manager, sans oublier les logiciels fournis sur chaque appareil, à l’instar de la suite Microsoft 365, de Moto Threat Defense ou de Moto KeySafe, ce dernier outil prenant en charge la gestion des mots de passe, du code PIN et de toutes les données chiffrées automatiquement (ou manuellement par l’utilisateur).

Le ThinkPhone n’a pas encore de tarif ni même de date de sortie, mais les professionnels à qui il s’adresse sauront sans doute attendre un peu…