Culte : le remake de System Shock a enfin une date de sortie (et c’est pour bientôt)

Annoncé via une campagne de financement participatif en 2016, le remake du cultissime System Shock s’apprête enfin à voir la lumière. Après des années d’un développement chaotique et l’arrivée dans le projet de l’éditeur Prime Matter, Nightdive Studios peut enfin annoncer la bonne nouvelle : « La portée et l’ampleur du projet ont évolué de façon spectaculaire et l’arrivée de Prime Matter nous a permis de nous concentrer sur les améliorations de la qualité de vie, la correction des bogues et la localisation – les dernières étapes majeures vers la sortie d’un jeu dont nous sommes tous extrêmement fiers » déclare le studio dans un communiqué.

Hormis les aspects de réalisation (graphisme, audio), le remake de system Shock devrait être une copie carbone du jeu d’origine créée en 1994 par Looking Glass Studios

Plus de 6 ans après l’annonce initiale, le remake de System Shock est donc enfin annoncé pour le mois de mars 2023 (sur PC Windows uniquement). Une petite vidéo de gameplay pour fêter ça ?