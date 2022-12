Twitter : pourquoi le réseau social a planté durant la nuit

De nombreux couche tard (du moins en France et en Europe) en ont peut-être fait l’amère constatation cette nuit : Twitter était en rade, pas partout certes mais suffisamment toutefois pour que des milliers d’utilisateurs remontent de gros soucis techniques (connexion impossible, affichage « gelé », etc.). Dans la nuit du 28 au 29 décembre, le site de détection des pannes réseau Downdetector a ainsi recensé plus de 10 000 signalements d’anomalies concernant Twitter. Les pannes ont touché l’ensemble des zones géographiques où Twitter est actif (soit pratiquement partout dans le monde), mais l’on note que le territoire nord américain semblait à priori encore plus concerné par ces pannes.

Elon Musk n’a pas tardé à fournir des bribes d’explication de ce gros bug de fonctionnement : « D’importants changements ont été apportés à l’architecture du serveur. Twitter devrait être plus rapide. » a ainsi déclaré le nouveau patron de Twitter. Dans le détail, Twitter aurait opéré une bascule sur de nouveau serveurs, plus rapides donc. Généralement, cette opération est totalement transparente pour les utilisateurs (une bonne gestion admin et des sauvegardes solides permettent d’éviter le chaos), mais cela ne s’est donc pas déroulé sans quelques accrocs chez la firme à l’oiseau bleu. On ne peut qu’espérer que ces pannes n’aient pas de liens avec le monumental dégraissage de la masse salariale décidé par Musk en personne. Pour rappel, plus de la moitié des postes d’employés et de contractuels ont été supprimés chez Twitter.