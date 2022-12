One Piece Odyssey : une longue vidéo pour présenter le gameplay

Basé sur le manga ultra populaire d’Eiichiro Oda, One Piece Odyssey dévoile enfin ses différents phases de gameplay, notamment le système de combat ou d’exploration. En 10 minutse, Bandai Namco nous fait le tour du propriétaire : les combats au tour par tour sont tout à fait dans la veine des JRPG (la DA de One Piece en sus) même si les mécaniques restent plutôt simples, On note tout de même une petite pointe d’originalité avec la gestion du placement des protagonistes lors des combats, ces derniers pouvant être positionnés sur 4 zones prédéfinies. De façon aléatoire, les combats seront entrecoupés de cinématiques qui dévoilent des objectifs (facultatifs) à remplir d’ici la fin de la confrontation, objectifs qui donneront droit (en cas de succès) à des récompenses supplémentaires.



Le JRPG fera aussi la part belle à l’exploration, et bien entendu, le joueur retrouvera plusieurs des lieux emblématiques de l’anime ou du manga. Chaque personnage bénéficiant de capacités différents (on retrouve ainsi les bras élastiques de Luffy par exemple), ces derniers pourront collaborer et utiliser leurs capacités à bon escient afin de récolter un maximum d’items. One Piece Odyssey dispose aussi bien sûr de son arbre de progression et de son système d’équipement, mais là encore, on reste vraiment dans le classique. Un mot enfin sur la DA, vraiment très respectueuse de l’anime (graphismes comme animations), mais ça, on le savait déjà…

One Piece Odyssey sera disponible le 13 janvier prochain sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et PC (via Steam).