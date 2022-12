Monster Hunter Rise prend date sur Xbox Series, PS5… et dans le Game Pass (trailer)

Disponible jusqu’ici uniquement sur Switch et PC, Monster Hunter Rise prend enfin date sur les consoles new gen PS5 et Xbox Series. Le jeu de chasse de Capcom sera disponible sur les supports sus-cités le 20 janvier prochain, sans oublier l’extension Sunbreak qui sera disponible au printemps 2023. Ces nouvelles versions tourneront en 4K et 60 fps bien sûr (voire Full HD et 120 images/secondes avec les dalles compatibles), avec en sus du son 3D. Petit bonus pour la version PS5, les manettes DualSense bénéficieront de retours haptiques adaptés.



Le gros coup de cette annonce est à mettre à l’actif du Game Pass, qui accueillera Monster Hunter Rise dès son lancement le 20 janvier ! A noter que le jeu sera uniquement disponible en démat. Un signe des temps dira t-on… Autre petite déception, Capcom n’assure aucun cross-play en terme de progression : les jouerus qui avaient démarré leur partie sur Nintendo Switch ne pourront pas la poursuivre sur PS5 par exemple. Dommage. Pour rappel, Monster Hunter Rise est très proche de Monster Hunter World dans ses mécaniques de gameplay, si ce n’est que son héros peut désormais enfourcher des montures et utiliser un nouveau item de combat, le Filoptère (une sorte de grappin).