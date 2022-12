Google Chrome 108 est disponible : la liste des nouveautés

Google propose la version stable de Chrome 108 sur les différents supports. C’est l’occasion de voir quelles sont les nouveautés présentes avec la mise à jour du navigateur.

S’il y a un reproche que plusieurs personnes font à Chrome, c’est d’être gourmand en ressources. Google travaille actuellement sur un nouveau mode « Économiseur d’énergie » qui vous permettra de limiter la consommation lorsque vous utilisez Chrome sur batterie avec un ordinateur portable. Pour le moment, la fonctionnalité est « cachée » derrière un flag à activer soi-même : chrome://flags/#battery-saver-mode-available .

Chrome 98 fait également évoluer des éléments, dont les emojis qui vont devenir plus propres et plus évolutifs. Cela s’explique par le support des polices vectorielles COLRv1 à dégradé de couleurs. Les sites peuvent détecter les formats de police pris en charge par le navigateur. S’ils détectent la prise en charge des polices COLRv1, ils peuvent afficher des emojis de meilleure qualité.

Aussi, Google permet désormais aux développeurs Web de choisir comment ils souhaitent que le contenu de la page s’adapte au clavier du smartphone des utilisateurs.

Chrome 108 est disponible au téléchargement depuis google.fr/chrome. Cette mise à jour vient au passage boucher 28 failles de sécurité. À noter également qu’il s’agira de la dernière mise à jour « importante » pour l’année, sachant que Chrome 109 sera disponible en janvier 2023.