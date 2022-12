5G : 1 milliard de personnes bientôt connectées

La 5G va franchir un cap décisif. L’équipementier telecom Ericsson a en effet déclaré dans son dernier rapport sur la mobilité que d’ici la fin de l’année, 1 milliard de personnes dans le monde seraient reliées au réseau 5G ! Cela reste 5 fois moins que le nombre d’individus connectés en 4G, mais la 5G progresse tout de même très rapidement dans plusieurs pays, à l’instar des Etats-Unis où la 5G représente 35% des abonnements mobiles. La 5G à bande moyenne touche même 80% de la population américaine.

L’écart entre la 5G et la 4G (en nombre d’abonnés) s’explique aussi par le prix de l’abonnement. 25% des opérateurs facturent beaucoup plus cher leur offre 5G, en moyenne 40% plus cher que l’abonnement 4G ! A la question du prix se rajoute les offres 5G bridées, soit en vitesse de débit, soit en volume de données téléchargeables, des contraintes qui pèsent forcément sur la décision du consommateur de s’engager. On notera aussi avec une certaine ironie que malgré le milliard d’abonnés 5G, aucun pays ne rapporte de problèmes particuliers concernant la 5G et la santé humaine. Nos cerveaux ne se sont pas mis à bouillir. Ouf !