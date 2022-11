CD Projekt Red : des résultats records pour le Q3, portés par les excellentes ventes de Cyberpunk 2077

CD Projekt Red affiche des résultats records pour son troisième trimestre 2022, des résultats en grande partie portés par le rebond de popularité de Cyberpunk 2077. Mal aimé lors de sa sortie en 2020, le jeu de rôle futuriste a écopé de nombreuses mises à jour qui ont fini par rendre le jeu un peu plus que présentable. La sortie récente de l’animé Netflix Cyberpunk : Edgerunners (dont le lore est basé sur le jeu) a fini de rebooster l’intérêt pour le jeu du studio polonais.

Les chiffres témoignent de cette embellie : sur le Q3, CD Projekt Red a réalisé un chiffre d’affaires de 52,4 millions d’euros, soit très au-dessus des 30,8 millions du Q3 2021. Quant aux bénéfices c’est l’échappée belle, avec 20,7 millions d’euros de bénéfice opérationnel et 21 millions d’euros de bénéfices nets, soit un x6 par rapport au trimestre équivalent de l’an dernier. Phantom Liberty, la prochaine grosse extension de Cyberpunk 2077 devrait maintenir ces bons résultats sur la durée… si tant est que sa disponibilité ne soit pas trop lointaine. Le studio bénéficiera aussi des nombreux nouveaux projets actuellement en cours de développement, dont Polaris, premier volet d’une nouvelle trilogie The Witcher et Hadar, un gros projet AAA dont on ne sait pour l’instant pas grand chose…