Fall Guys : un nouveau cross over… avec Street Fighter (trailer)

A l’instar d’un Fortnite, le battle royale Fall Guys est devenu une énorme machine à cross over de toute sorte, puisant sans cesse dans la geek-culture pour alimenter ses mises à jour. La nouvelle mariée du jour n’est autre que le mythique Street Fighter de Capcom. Malheureusement pour les amateurs de la franchise, ce cross over combatif se limitera ici aux costumes de Ryu, Cammy et Akuma. Histoire de bien faire monter la hype, Mediatonic n’a rien trouvé de mieux que de laisser ces nouveaux costumes au téléchargement jusqu’au mercredi 30 novembre. Oui, cela laisse très peu de temps.



Comme pour chaque costume Fall Guys, il sera possible de disposer de la partie basse et haute du vêtement. Outre les costumes, on aura droit aussi à une sélection de plaques et d’émotes en rapport avec la franchise. A noter bien sûr que les costumes flambants neufs et plein d’adrénaline ne changeront rien aux capacités de votre Fall Guys lors de ses parcours mouvementés. Fall Guys est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.