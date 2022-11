Bien aidé par sa sortie récente sur Switch, NieR Automata passe la barre des 7 millions d’exemplaires

Le génial shooter-aventure NieR Automata connait un énorme succès depuis sa sortie. Si le jeu de PlatinumGames n’est pas au niveau d’un Mario Kart, d’un Call of Duty ou d’un Red Dead Redemption II en terme de chiffres de ventes, force est de constater qu’il réalise tout de même de gros scores sur un genre pas vraiment ultra populaire. Le portage récent du jeu sur Nintendo Switch (le 6 octobre dernier) a propulsé ce dernier au-delà de la barre des 7 millions d’exemplaires !

Les 6,5 millions d’exemplaires avaient été atteints à la fin du mois de juin. NieR Automata fait partie aussi de ces rares titres qui bâtissent leur succès sur la longue durée : le jeu est en effet sorti au mois de mars 2017 sur PS4 (il y a plus de 5 ans donc), et avait passé la barre du million au mois d’avril de la même année. Les 3 millions d’exemplaires avait été franchise près d’un an plus tard et le jeu s’écoulera encore à 4 millions d’exemplaires les 4 années suivantes. Une endurance remarquable dans un secteur du JV où chaque nouveauté fait souvent la loi et chasse la nouveauté précédente. Le remaster NieR Replicant ver.1.22. a un peu plus de mal et atteint à peine 1,5 millions d’exemplaires en 1 an 1/2.

Pour rappel, dans NieR Automata, le joueur dirige des robots humanoïdes de combat, l’Androide 2B, son compagnon 9S, ainsi que le prototype obsolète A2. Nombre d’affrontements contre les boss du jeu ressemblent à du hell-shooter en 3D