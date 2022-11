Artemis-1 : Orion nous livre les premières images de la face cachée de la Lune

Orion continue son périple autour de la Lune. Après un passage en rase-motte (à environ 100 km de la surface lunaire), la capsule de la NASA s’est dirigée derrière la Lune, au-dessus de sa face cachée. Durant cette séquence, les communications avec l’équipe au sol ont été coupées pendant 1/2 heure. Orion nous a même gratifié d’un superbe cliché de la face cachée alors que la capsule se trouvait à 130 kilomètres de notre satellite naturel, ce qui est une grande première mondiale (et au passage on constate que la face cachée de la Lune n’est pas dans le noir total). La capsule a ensuite jailli de l’arrière de la Lune à la vitesse de 8000 kilomètres par heure, sa trajectoire la positionnant à environ 370 000 km de la Terre.

Fly me to the Moon 🌙

This image was taken on the sixth day of the #Artemis I mission by a camera on @NASA_Orion. On Mon. Nov 21, it came within 80 miles of the lunar surface – the closest approach of the uncrewed mission. pic.twitter.com/xzsNKtCcrr

— NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) November 21, 2022