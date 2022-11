Twitter : Elon Musk suspend le retour de la certification

Le retour du badge de certification attendra encore un peu. Elon Musk, le nouveau patron de Twitter, avait initialement fixé la nouvelle mise en place de la certification par abonnement (8 dollars/mois) au 29 novembre prochain, mais il faudra finalement un peu plus de temps, ce qui n’étonne pas vraiment sachant qu’il ne reste guère plus d’un millier de salariés (hors postes contractuels) dans les locaux de la firme à l’oiseau bleu. Musk précise que ce retard est principalement dû à la nécessité de mettre en place des procédures efficaces contre l’usurpation d’identité. On se souvient que lors de la première vague de certifications payantes, de nombreux comptes pourtant certifiés étaient en fait de faux comptes (parodiques le plus souvent).

Holding off relaunch of Blue Verified until there is high confidence of stopping impersonation.

Will probably use different color check for organizations than individuals.

— Elon Musk (@elonmusk) November 22, 2022