L’ANFR inflige une (petite) amende à Samsung pour un DAS trop élevé du Galaxy Z Flip

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) a infligé une amende à Samsung concernant le DAS trop élevé de son Galaxy Z Flip premier du nom qui a vu le jour en 2020.

Dans le cadre de ses missions de surveillance du marché des équipements radioélectriques et du contrôle de l’exposition du public aux ondes électromagnétiques, l’ANFR a contrôlé les débits d’absorption spécifique (DAS) de certains smartphones. Le DAS permet de quantifier l’énergie transportée par les ondes électromagnétiques et absorbée par le corps humain. En Europe, la limite est de 2 W/kg pour le tronc et 4 W/kg pour les membres. Les constructeurs ont pour obligation de respecter les limites.

Dans le cas de Samsung, le DAS tronc avec le Galaxy Z Flip était de 3,024 W/kg. Le constructeur a sorti une première mise à jour, mais cela n’a pas suffit puisque le DAS a été constaté à 2,502 W/kg. Il y a donc eu une autre mise à jour logicielle et celle-ci fut la bonne avec un DAS tronc constaté à 1,024 W/kg.

L’ANFR a mis en demeure Samsung pour non-respect du DAS et lui a infligé une amende administrative… de 7 500€. Autant dire que cela ne représente rien du tout pour un tel constructeur.

Dans le même temps, l’ANFR a mis en demeure Wiko pour là encore un non-respect du DAS avec son smartphone Y82. Le problème ici était le DAS membre qui était de 4,01 W/kg. Après une mise à jour, il est passé à 2,3 W/kg. Il n’y a pas eu d’amende ici.